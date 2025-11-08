Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi! İşte Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, Kasım ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. 1937 yılında kurulan Toyota, o günden bugüne kalitesi ve güvenilirliği ile otomobil piyasasının enleri arasında yerini aldı. Yıllardır Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, motor performansı ve SUV hibrit modelleri ile ülkemizde de en çok satılanlar listesinde. Markanın, Kasım ayı kampanyaları ise otomobil piyasasında rekabeti kızıştırmaya hazır.

Peki, Kasım ayında Toyota'nın Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi hakkında bilgiler.