Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi! İşte Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2025 - 13:35

Japon otomobil devi Toyota, Kasım ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. 1937 yılında kurulan Toyota, o günden bugüne kalitesi ve güvenilirliği ile otomobil piyasasının enleri arasında yerini aldı. Yıllardır Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, motor performansı ve SUV hibrit modelleri ile ülkemizde de en çok satılanlar listesinde. Markanın, Kasım ayı kampanyaları ise otomobil piyasasında rekabeti kızıştırmaya hazır. 

Peki, Kasım ayında Toyota'nın Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi hakkında bilgiler.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Toyota, Kasım ayına özel fiyatlarını duyurdu. Markanın Kasım ayı kampanyaları ise otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Toyota tarafından belirlenen 'Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Toyota tarafından belirlenen aşağıdaki fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmış olup dönemlik sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.750.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.780.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.856.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.958.500 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.126.000 TL

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.308.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.354.000 TL l Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.180.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.368.000 TL l Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.190.000 TL

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.435.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.544.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.940.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 1.995.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.289.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.436.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.559.000 TL 

  • 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 2.562.000 TL 

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.995.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.282.500 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.282.500 TL 

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.098.500 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.280.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.302.000 TL 

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.771.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.059.000 TL

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 

(Tavsiye Edilen Liste Fiyatı)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 5.639.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 5.781.000 TL 

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Hilux Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.345.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.607.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 3.874.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.631.500 TL 

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.486.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.660.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.695.000 TL

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 D Vision M/T 1.078.500 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.127.500 TL

(Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
