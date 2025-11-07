Ekim 2025’in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu! İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otomobiller

Geçtiğimiz ay Türkiye'deki otomobil satışlarında en çok tercih edilen model, Volkswagen Taigo oldu. Ekim ayı boyunca, Taigo'nun satışları 4.111 adet ile zirveye oturdu. Eylül ayında ise Taigo'nun satışları 1.080 adet idi. Bu, Ekim ayındaki satışlara kıyasla önemli bir artışı işaret ediyor.

Yılın başından Ekim ayına kadar olan süreçte ise, Taigo'nun toplam satışları 14.792 adet olarak kaydedildi. Görünen o ki Volkswagen Taigo, hem tasarımı hem de performansı ile tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.