Ekim 2025'in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu! İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otomobiller

Ekim 2025’in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu! İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otomobiller

Otomobil Fiyatları otomobil
07.11.2025 - 10:03

Ekim ayının en çok satılan otomobil marka ve modelleri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında artış yaşandı. Listede yer alan tek elektrikli araç TOGG olurken, zirvedeki otomobil ise Volkswagen Taigo oldu. Peki, Ekim ayında en çok satılan otomobil hangisi oldu? 

İşte Ekim 2025 en çok satılan otomobil modelleri

Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796'ya ulaştı!

Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796'ya ulaştı!

Otomotiv sektörüne dair son bilgiler, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlandı. ODMD verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,98'lik bir artış gösterdi ve 833.382 adet otomobil satıldı. 

Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 7,23'lük bir yükselişle 210.414 adete ulaştı. Bu iki kategorideki toplam satışlar, yüzde 10,2'lik bir artışla 1.043.796 adet olarak kaydedildi. Veriler, otomotiv sektörünün geçen yıla oranla büyüdüğünü ve canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Ekim Ayının En Çok Satan Otomobil Markası ve Modeli Ne Oldu?

Ekim Ayının En Çok Satan Otomobil Markası ve Modeli Ne Oldu?

Geçtiğimiz ay Türkiye'deki otomobil satışlarında en çok tercih edilen model, Volkswagen Taigo oldu. Ekim ayı boyunca, Taigo'nun satışları 4.111 adet ile zirveye oturdu. Eylül ayında ise Taigo'nun satışları 1.080 adet idi. Bu, Ekim ayındaki satışlara kıyasla önemli bir artışı işaret ediyor.

Yılın başından Ekim ayına kadar olan süreçte ise, Taigo'nun toplam satışları 14.792 adet olarak kaydedildi. Görünen o ki Volkswagen Taigo, hem tasarımı hem de performansı ile tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İşte, Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesi:

İşte, Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesi:

Listenin ikinci sırasında ise 3 bin 866 satış rakamı ile Renault Megane Sedan yer aldı. Hemen ardından 3 bin 850 satış ile Renault Clio üçüncü sırayı kaptı. Gelin, listenin devamına da birlikte göz atalım: 

  • 4. Hyundai i20, Ekim ayında gerçekleştirdiği 2.802 satış ile dördüncü sırada yerini aldı. 

  • 5. Toyota Corolla, Ekim ayında 2.649 alıcı buldu.

  • 6. Volkswagen TRoc, Ekim ayında 2.596 satış rakamına ulaştı.

  • 7. TOGG T10F, listedeki tek elektrikli otomobil olarak 2.532 satış ile yedinci sırayı aldı.

  • 8. FIAT Egea, Ekim ayında 2.314 alıcı buldu. 

  • 9. Citroen C4, Ekim ayında 2.078 satış gerçekleştirdi.

  • 10. Toyota CHR, Ekim ayında 2.031 satış ile onuncu sırayı kaptı ve listede iki otomobili bulunan markalar arasında yerini aldı.

Yorum Yazın