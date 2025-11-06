Kasım 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Sportif ve şık tasarımlarıyla otomotiv dünyasında kendine özgü bir yer edinen Cupra, 2018 yılında İspanyol üretici SEAT'tan ayrıldı. Yenilenen tarzı ile ise tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Kasım ayında Cupra'nın Ateca, Born, Leon ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Cupra'nın Kasım ayı güncel fiyat listesi