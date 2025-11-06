onedio
Kasım 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
06.11.2025 - 11:23

Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Sportif ve şık tasarımlarıyla otomotiv dünyasında kendine özgü bir yer edinen Cupra, 2018 yılında İspanyol üretici SEAT'tan ayrıldı. Yenilenen tarzı ile ise tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Kasım ayında Cupra'nın Ateca, Born, Leon ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Cupra'nın Kasım ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi

Volkswagen grubunun çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Kasım ayında geçerli yeni fiyatlarını açıkladı. Markanın popüler modellerinden Formentor, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 2.571.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Uyarı: Cupra tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fiyatlar markanın internet sitesinden alınmış olup dönemsel kampanyalar ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.901.000

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.556.000 TL

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 4.126.000 TL

Cupra Born Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh (Model Yılı: 2024) - 2.186.568 TL

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.986.000 TL

Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.571.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.926.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 3.326.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) - 5.996.000 TL

Yeni Cupra Formentor e-Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Yeni Cupra Formentor VZ 1.5 eHybrid (PHEV) 272 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 3.851.000 TL

