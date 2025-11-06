onedio
Kasım 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 10:11

İspanyol otomobil devi SEAT, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Instituto Nacional de Industria (INI) kurulan SEAT, 1950 yılından beri en çok tercih edilen otomobiller arasında yerini alıyor. Günümüzde Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren SEAT'ın vazgeçilmez modellerinden İbiza, Kasım ayında 1.596.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Kasım ayında Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Kasım ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Kasım ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. Yenilenen fiyat listelerinde yerini alan SEAT İbiza, bu ay da 1.596.000 TL başlangıç fiyatıyla alıcının beğenisine sunuldu. Seat Arona da geçtiğimiz ay olduğu gibi 1.686.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Uyarı: SEAT tarafından belirlenen 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların ise dönemlik ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlar doğrultusunda değişebileceğini unutmayınız. 

Seat İbiza Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.596.000 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.716.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR - 2.151.000 TL 

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.921.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.686.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.796.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience - 2.576.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR 'Dark Edition' - 2.831.000 TL

