Kasım 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Instituto Nacional de Industria (INI) kurulan SEAT, 1950 yılından beri en çok tercih edilen otomobiller arasında yerini alıyor. Günümüzde Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren SEAT'ın vazgeçilmez modellerinden İbiza, Kasım ayında 1.596.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Kasım ayında Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Kasım ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi