Kasım 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

J7'nin donanım özelliklerine baktığımızda ise akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özelliklerle donatılmış olduğunu görüyoruz. Üst donanım seviyesinde ise head-up display ve Sony ses sistemi gibi modern teknolojik özellikler bulunuyor. Bu özellikler, J7'yi hem konforlu hem de teknolojik bir otomobil haline getiriyor.

İç donanımında standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunan J7'nin multimedya ekranı boyutu modeline bağlı olarak değişiyor. 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç ekran sunuluyor.