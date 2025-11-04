onedio
Kasım 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
04.11.2025 - 15:23

Çinli otomobil devi Chery'nin offroad SUV segmentindeki markası Jaecoo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye otomobil pazarına geçtiğimiz yıl giriş yapan Jaecoo, J7 modeliyle satış rekorları kırmayı başardı. Markanın uygun fiyatları ve yüksek performansı, otomobil severlerin ilgisini çekerken yenilenen fiyatları da yılın son çeyreğinde rekabeti kızıştırmaya hazır. Peki, Jaecoo 7'nin Kasım ayı fiyatı ne olacak? Jaecoo 7'nin öne çıkan özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Kasım ayı için belirlenen fiyatları ve özellikleri

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
Jaecoo Fiyat Listesi

Chery'nin off-road SUV modeli Jaecoo'nun Türkiye pazarında yerini alan tek modeli J7 Kasım ayı fiyatlarıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 1 Kasım'dan 30 Kasıma kadar geçerli olması beklenen fiyatlar, Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlendi. 

Uyarı: Aşağıdaki fiyatlar da markanın internet sitesinden alınmış olup otomobilin standart donanımına ek olarak seçilen ekstra özellikler ya da dönemlik kampanyalara bağlı olarak değişebilir.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Kasım 2025

Jaecoo 7, hayranlık uyandıran özellikleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekiyor. İşte J7'nin güncel anahtar teslim fiyatları:

  • Jaecoo 7 Revive: 4x2 (Önden Çekiş): 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km - 2.550.000 TL 

Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.170.000 TL 

  • Jaecoo 7 Evolve 4x4: 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km  2.725.000 TL  

Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.380.000 TL

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo'nun Türkiye pazarında yer verdiği tek modeli J7, 

  • 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesiyle dikkat çeken bir performansa sahip. 

  • Hem 4x4 hem de 4x2 sürüş seçeneklerine sahip otomobil; 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış. Otomobil, bu özellikleriyle sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşımayı başarıyor.

  • ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi ise J7'nin sürüş deneyimini daha da zenginleştiriyor. Bu özelliği ile segmentindeki diğer otomobillerden bir adım öne çıkıyor. 

  • Yakıt tüketimi açısından da modeline bağlı olarak farklılık gösteren J7, 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litre yakıt tüketimi değerine sahip.

Jaecoo 7'nin Donanım Özellikleri:

J7'nin donanım özelliklerine baktığımızda ise akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özelliklerle donatılmış olduğunu görüyoruz. Üst donanım seviyesinde ise head-up display ve Sony ses sistemi gibi modern teknolojik özellikler bulunuyor. Bu özellikler, J7'yi hem konforlu hem de teknolojik bir otomobil haline getiriyor.

İç donanımında standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunan J7'nin multimedya ekranı boyutu modeline bağlı olarak değişiyor. 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç ekran sunuluyor.

