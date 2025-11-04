Kasım 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil devi Nissan, Kasım ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. SUV modelleriyle otomobil piyasasında adından sık sık söz ettiren ve özellikle de Qashqai ile öne çıkan Nissan, bu ay da otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini aldı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden Qashqai, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla dikkat çekti. Peki, Kasım ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Kasım ay güncel fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Fiyat Listesi: Kasım 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Qashqai Fiyat Listesi Kasım 2025
Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Kasım 2025
Nissan Juke Fiyat Listesi Kasım 2025
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Kasım 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025
Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Kasım 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın