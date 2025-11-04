Kasım 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, Kasım ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. SUV modelleriyle otomobil piyasasında adından sık sık söz ettiren ve özellikle de Qashqai ile öne çıkan Nissan, bu ay da otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini aldı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden Qashqai, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla dikkat çekti. Peki, Kasım ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Kasım ay güncel fiyat listesi