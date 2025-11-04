onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Kasım 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Kasım 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 13:25

Japon otomobil devi Nissan, Kasım ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. SUV modelleriyle otomobil piyasasında adından sık sık söz ettiren ve özellikle de Qashqai ile öne çıkan Nissan, bu ay da otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini aldı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden Qashqai, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla dikkat çekti. Peki, Kasım ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Kasım ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nissan Fiyat Listesi: Kasım 2025

Nissan Fiyat Listesi: Kasım 2025

Japon otomobil devi Nissan, 3 Kasım'dan itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' ve nakit alımlarda geçerli kampanyalarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Nissan Qashqai, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 1.999.000 TL'den başlayan indirimli fiyatları ile satışta. 

Uyarı: Nissan'nın internet sitesinden alınan 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Kasım 2025

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.419.300 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.999.000 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.961.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.384.900 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.108.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.846.100 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.167.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.900.500 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 3.270.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.994.600 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.198.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.928.900 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.301.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.023.200 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.327.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.046.800 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.430.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.140.900 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Kasım 2025

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Kasım 2025

  • e-POWER Skypack 2.992.800 TL

  • e-POWER N-Design 3.095.800 TL

  • e-POWER Platinum 3.178.000 TL

  • e-POWER Platinum Premium 3.293.700 TL

(Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Kasım 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.704.000 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.974.300 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.874.300 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.107.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.007.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.223.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.123.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.223.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.123.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.296.100 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.196.100 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Kasım 2025

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.055.500 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.899.000 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 3.975.300 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.399.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.115.500 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.276.400 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.226.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.387.200 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.337.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.457.600 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.407.600 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.036.700 TL

  • EV L2 Tekna 2.016.100 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Kasım 2025

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Kasım 2025

  • EV Designpack 2.296.500 TL

  • EV Platinum 2.345.400 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın