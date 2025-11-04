Kasım 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil üreticisi Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2020'lerin başından beri Stellantis grubun çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, yılın son çeyreğinde de yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle adından söz ettiriyor. Sık sık en çok satılanlar listesine girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modellerinin yenilenen fiyatları ise merak konusu oldu. Peki, Kasım ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne oldu?
İşte, Citroen'in Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi
Citroen Fiyat Listesi: Kasım 2025
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen C4 X Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen C4 Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Kasım 2025
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Yuh amk geçen sene 1.200.000'e almıştım orta paket C4X'i. Yeni kasa hem bok gibi oldu hem de hangi akla hizmetse orta paketi kaldırdılar.