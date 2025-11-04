onedio
Kasım 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 12:45

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2020'lerin başından beri Stellantis grubun çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, yılın son çeyreğinde de yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle adından söz ettiriyor. Sık sık en çok satılanlar listesine girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modellerinin yenilenen fiyatları ise merak konusu oldu. Peki, Kasım ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Citroen'in Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroen Fiyat Listesi: Kasım 2025

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Fransız üretici Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenen fiyatlarıyla adından söz ettiren CITROËN Elektrikli ë-C4 X, bu ay da geçtiğimi ay olduğu gibi 2.039.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Uyarı: Fiyatlar Citroen'in internet sitesinden alınmış olup dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.395.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.375.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.454.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.434.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.816.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 1.872.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.604.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.844.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.025.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.995.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 115 KW Max 2.039.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.821.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.791.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.004.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2.113.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 115 KW Max 2.087.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 2.057.000 TL

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2.278.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145 HP - e-DCS6* Max 2.302.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami 540.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 500.000 TL 

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami Buggy 580.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 540.000 TL 

Citroen Ami Peps Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 560.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 520.000 TL 
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You 1.415.100 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.643.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 1.545.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.698.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.819.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.257.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.335.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
eternal-

Yuh amk geçen sene 1.200.000'e almıştım orta paket C4X'i. Yeni kasa hem bok gibi oldu hem de hangi akla hizmetse orta paketi kaldırdılar.