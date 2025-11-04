Kasım 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2020'lerin başından beri Stellantis grubun çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, yılın son çeyreğinde de yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle adından söz ettiriyor. Sık sık en çok satılanlar listesine girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modellerinin yenilenen fiyatları ise merak konusu oldu. Peki, Kasım ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Citroen'in Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi