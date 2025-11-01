Kasım 2025 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1954 yılında kurulan marka, her modeliyle sürücüsüne güç ve dayanıklılık vadediyor. Özellikle SUV modelleriyle adından söz ettiren SsangYong, kalite ve yüksek performansıyla da segmentinde ön plana çıkıyor. Peki, Kasım ayında SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar oldu?

İşte, SsangYong'un Kasım ayına özel güncellenen fiyat listesi: