Kasım 2025 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 12:42

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1954 yılında kurulan marka, her modeliyle sürücüsüne güç ve dayanıklılık vadediyor. Özellikle SUV modelleriyle adından söz ettiren SsangYong, kalite ve yüksek performansıyla da segmentinde ön plana çıkıyor. Peki, Kasım ayında SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar oldu? 

İşte, SsangYong'un Kasım ayına özel güncellenen fiyat listesi:

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, Kasım ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını ayın ilk gününde duyurdu. Markanın popüler modellerinden Actyon, Kasım ayında 3.158.870 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: SSsangYong tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar ise dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2025) - 2.440.558 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Kasım 2025

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) - 3.158.870 TL

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.258.870 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Kasım 2025

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.378.700 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.958.870 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Kasım 2025

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.914.064 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.800.170 TL

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Kasım 2025

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025) - 1.999.170 TL

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) - 2.258.870 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Kasım 2025

  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) - 1.788.870 TL

