Kasım 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi DS, 1 Kasım'dan itibarıyla geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden olan DS 4, Kasım ayında da 2.690.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uyarı: DS tarafından belirlenen 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, DS'nin resmi web sitesinden alınmış olup döneme özel kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.