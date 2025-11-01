onedio
Kasım 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
01.11.2025 - 12:36

Fransız otomobil üreticisi DS, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan DS, 2018'de PSA Grubu'na katıldı. Günümüzde Peugeot tarafından denetlenen marka, son yıllarda avantajlı fiyatlarıyla otomobil dünyasında rekabeti kızıştırıyor. Yeni modelleriyle de pazarda yerini alması beklenen markanın şimdilik DS 4 ve DS 7 modelleri öne çıkıyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Kasım ayında güncellenen fiyatları ne oldu?

İşte, DS'nin Kasım ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil üreticisi DS, 1 Kasım'dan itibarıyla geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden olan DS 4, Kasım ayında da 2.690.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: DS tarafından belirlenen 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, DS'nin resmi web sitesinden alınmış olup döneme özel kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.690.000 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY)* - 3.207.600 TL (Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Fiyat Listesi Kasım 2025

DS'nin DS 7 modeli dizel ve hybrid seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuluyor: 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 3.695.000 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY)* - 4.575.600 TL (Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.299.000 TL

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY)* - 5.079.600 TL (Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

