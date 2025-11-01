Kasım 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomobil üreticisi DS, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan DS, 2018'de PSA Grubu'na katıldı. Günümüzde Peugeot tarafından denetlenen marka, son yıllarda avantajlı fiyatlarıyla otomobil dünyasında rekabeti kızıştırıyor. Yeni modelleriyle de pazarda yerini alması beklenen markanın şimdilik DS 4 ve DS 7 modelleri öne çıkıyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Kasım ayında güncellenen fiyatları ne oldu?
İşte, DS'nin Kasım ayı fiyatları
DS Fiyat Listesi
DS 4 Fiyat Listesi Kasım 2025
DS 7 Fiyat Listesi Kasım 2025
