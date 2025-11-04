Kasım 2025 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları
1989 yılından beri Toyota tarafından üretilen Japon otomobil devi Lexus, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır lüks otomobil segmentinde adından söz ettiren Lexus, son yıllarda ise ödüllü SUV modelleriyle otomobil pazarında tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Üstelik ABD'de de yıllardır en çok satan otomobiller listesinde yer alan Lexus, kullanıcılarına lüks segmentte Toyota kalitesi vadediyor. Peki, Kasım ayında Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne oldu?
İşte, Lexus'un Kasım ayı kampanyaları ve güncel fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LBX Fiyat Listesi Kasım 2025
Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın