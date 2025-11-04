Kasım 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Suzuki, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle öne çıkan Suzuki, motor performansı ve kalitesiyle de rekabeti kızıştırıyor. S-Cross ve Vitara modelleriyle ilgi odağı olmayı başaran markanın güncel fiyatları ise bir kez daha gözleri üzerine çekecek gibi duruyor. Peki, Kasım ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi