Kasım 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle öne çıkan Suzuki, motor performansı ve kalitesiyle de rekabeti kızıştırıyor. S-Cross ve Vitara modelleriyle ilgi odağı olmayı başaran markanın güncel fiyatları ise bir kez daha gözleri üzerine çekecek gibi duruyor. Peki, Kasım ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Suzuki'nin Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suzuki Kasım 2025 Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Kasım 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın