Kasım 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 15:07

Japon otomobil devi Suzuki, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle öne çıkan Suzuki, motor performansı ve kalitesiyle de rekabeti kızıştırıyor. S-Cross ve Vitara modelleriyle ilgi odağı olmayı başaran markanın güncel fiyatları ise bir kez daha gözleri üzerine çekecek gibi duruyor. Peki, Kasım ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Kasım ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Suzuki Kasım 2025 Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Suzuki, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' açıkladı. Markanın klasikleşen modellerinden Yeni Swift Hibrit, bu ay 1.585.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. 

Uyarı: Suzuki tarafından 'Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 1.585.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 1.615.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2025

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.155.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.105.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.295.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.245.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.265.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.215.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.560.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.380.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.035.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.895.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.075.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.025.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.205.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.155.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.245.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.195.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.205.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.155.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.245.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.195.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.345.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.295.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.380.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.330.000 TL

