Haberler
Yaşam
Otomobil
Land Rover Fiyat Listesi Kasım 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Kasım 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 13:17

Birleşik Krallık'ın otomotiv devi Land Rover, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır yüksek kalitedeki SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Land Rover, kullanıcılarına lüks, konfor ve prestij de vadediyor. Markanın klasikleşmiş modelleri son yıllarda hibrit teknolojisiyle güçlendirilerek yeniliklerle de donatılıyor. Peki, Kasım ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover Kasım ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Kasım 2025

Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Kasım 2025

Land Rover, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Tarzı ile tüm dünyada adından söz ettiren Range Rover bu ay 29.228.126 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Discovery ise 13.604.472 TL'den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. 

Uyarı: Land Rover tarafından belirlenen 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatılarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, opsiyonel özelliklere ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Kasım 2025

Range Rover Fiyat Listesi Kasım 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.228.126 TL 

  • SV - 34.247.966 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.189.880 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 32.239.893 TL 

  • SV - 39.678.818 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.299.026 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 29.457.605 TL 

  • SV - 38.235.154 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.993.054 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 33.406.408 TL 

  • SV - 43.790.306 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Kasım 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Kasım 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 19.341.432 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 20.450.578 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 21.043.397 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Kasım 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Kasım 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 9.921.401 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 10.997.619 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Kasım 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Kasım 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 5.777.830 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 6.319.256 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.116.454 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.534.774 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Kasım 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Kasım 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 13.604.472 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 14.770.987 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Kasım 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Kasım 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.300.515 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.874.211 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Kasım 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Kasım 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 13.829.346 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 14.490.889 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 17.040.251 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 15.668.759 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 30.308.450 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 33.349.039 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 17.830.699 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 20.909.534 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 7.194.022 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
