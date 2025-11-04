Kasım 2025 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countyrman Güncel Fiyatları

2001 yılında BMW çatısı altında üretime başlanan Mini, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Mini markasının en çok tercih edilen modellerinden Tamamen Elektrikli Mini Countryman, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 2.489.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Uyarı: Mini tarafından belirlenen 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatların ise kampanyalar ve opsiyonel eklemeler doğrultusunda değişebileceğini unutmayınız!