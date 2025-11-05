Kasım 2025 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomobil devi Volkswagen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Klasikleşmiş modellerinden D segmentindeki SUV modellerine her otomobiliyle adından söz ettiren Volkswagen, yılın son çeyreğinde de tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Lüks ve konforun öncü markalarından Volkswagen, en yeni otomobili Yeni Tayron'u bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 3.287.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Peki, Kasım ayında Volkswagen'in en popüler modelleri olan Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, TRoc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne oldu?
İşte, Volkswagen'in Kasım ayı için belirlenen güncel fiyatları:
Volkswagen Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Polo Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Golf Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Passat Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Kasım 2025
Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Kasım 2025
