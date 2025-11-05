Kasım 2025 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 4 Kasım'dan itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Firmanın D segmentindeki SUV modeli ve en yeni üretimi olan Yeni Tayron, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 3.287.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Volkswagen bu ay fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

Uyarı: Volkswagen tarafından belirlenen satış fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar markanın internet sitesinden alınmış olsa da düzenlenen kampanyalar, farklı ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir.