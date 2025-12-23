onedio
Altın Yükselmeye Devam Ediyor: Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 18:34

Altının ons fiyatı rekor üstüne rekor kırarken, Türkiye’de de gram altın 6 bin liranın üzerine çıktı. Kapalı Çarşı’da çeyrek altının alış fiyatı, piyasalar kapanmadan önce 10 bin 181 lira oldu. Uzmanlar, bu yıl yüzde 70 oranında değer kazanan altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini söylüyor.

Altın fiyatları, yılın son günleri yaklaşırken rekor üstüne rekor kırıyor.

Altının ons fiyatı son iki günde yükselerek 4 bin 453 dolara çıktı. Birçok önemli finans kuruluşunun 2026 raporunda, altının ons fiyatı için 5 bin dolar tahmini bulunuyordu.

Ons fiyatındaki yükselişle birlikte iç piyasada da altın rekor kırdı. Piyasaların kapandığı saat 17.00 itibarıyla gram altın, Kapalı Çarşı’da 6 bin 117 liradan satılmaya başlandı.

Çeyrek altın 10 bin liranın üzerinde

En dikkat çekici artış ise çeyrek altın fiyatlarında yaşandı. Çeyrek altın 10 bin TL’yi geçerken, Kapalı Çarşı’da fiyatı 10 bin 181 liraya kadar yükseldi.

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.117 TL

Çeyrek altın: 10.181 TL

Yarım altın: 20.235 TL

Cumhuriyet altını: 40.523 TL

