Altın Yükselmeye Devam Ediyor: Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Geçti
Altının ons fiyatı rekor üstüne rekor kırarken, Türkiye’de de gram altın 6 bin liranın üzerine çıktı. Kapalı Çarşı’da çeyrek altının alış fiyatı, piyasalar kapanmadan önce 10 bin 181 lira oldu. Uzmanlar, bu yıl yüzde 70 oranında değer kazanan altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini söylüyor.
Altın fiyatları, yılın son günleri yaklaşırken rekor üstüne rekor kırıyor.
