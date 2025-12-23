onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 16:00

Birçok insan, birikimlerini koruma ve değerlendirme stratejisi olarak bankaların sunduğu mevduat faizlerini seçiyor. Ancak, faiz oranlarının bankadan bankaya değiştiğini göz önünde bulundurarak, bu oranları düzenli olarak takip etmek oldukça önemli. 23 Aralık 2025 tarihinde belirlenen faiz kazanımları, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerli olacak. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

23 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

23 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok insan, birikimlerini koruma ve büyütme hedefiyle vadeli mevduat hesaplarını seçiyor. Özellikle Türk Lirası cinsinden tasarrufu olan kişiler, 500 bin TL'lik birikimlerini vadeli mevduata koymayı düşünürken, bankaların sunduğu faiz oranlarını ayrıntılı olarak inceliyorlar. Bankalar arasında faiz oranları farklılık gösterebilir; fakat genel bir değerlendirme yapacak olursak, bu oranların %30 ile %48 arasında olduğunu belirtebiliriz.

500 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz gelirini sağlayan banka, güncel verilere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu durumda, en son ve doğru bilgilere erişmek için geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bankaların faiz oranları ekonomik koşullara ve merkez bankasının politikalarına bağlı olarak dalgalanabilir. Bu sebeple, yatırım yapmayı planlayan kişilerin, karar vermeden önce güncel faiz oranlarını kontrol etmeleri ve bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmaları büyük önem taşır.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14.284,93 TL

Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.220,87 TL

Vade Sonu Tutar: 514.220,87 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16.533,17 TL

Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16.533,17 TL

Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.736,06 TL

Vade Sonu Tutar: 513.736,06 TL

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16.533,17 TL

Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

*Söz konusu veriler, 23 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
