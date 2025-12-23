Mevduat Faizlerinde Son Durum: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Birçok insan, birikimlerini koruma ve değerlendirme stratejisi olarak bankaların sunduğu mevduat faizlerini seçiyor. Ancak, faiz oranlarının bankadan bankaya değiştiğini göz önünde bulundurarak, bu oranları düzenli olarak takip etmek oldukça önemli. 23 Aralık 2025 tarihinde belirlenen faiz kazanımları, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerli olacak. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.