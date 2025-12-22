onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizleri Ne Kadar Oldu? 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizleri Ne Kadar Oldu? 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 15:31

Birçok Türk vatandaşı, parasını mevduat hesaplarında değerlendirmeyi seçiyor. Yılın sonuna yaklaşırken, artan maaşlar kadar bankaların mevduat hesaplarına sunduğu avantajlar da ilgi çekiyor. 2025'in son günlerine girerken, bankaların güncel mevduat faiz oranları belirlendi. 1 milyon Türk Lirası için verilen faiz oranları, yüzde 45'e kadar çıktı.

Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?

1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok insan, finansal birikimlerini büyütmek, faiz geliri elde etmek ve yatırım portföylerini çeşitlendirmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarını kullanmayı tercih eder. Vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca para yatırma işlemi yapan kişilere faiz kazancı sağlar. Ancak, bankalar tarafından belirlenen faiz oranları, vade süreleri ve sunulan promosyonlar gibi çeşitli faktörler, bu faiz oranlarının değişken olmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bir müşterinin elde edeceği kazanç miktarı da bu faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Vadenin sona ermesiyle birlikte, yatırılan ana para miktarı ve kazanılan faiz geliri, hesap sahibine geri ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine başlamadan önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde araştırmanız çok önemlidir.

Aralık 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları, %45'e kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz, böylece en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL 

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 26.436,16 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.436,16 TL

  • Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28.441,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.441,73 TL

  • Odea

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066,33 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

*Söz konusu veriler, 22 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın