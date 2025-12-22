Mevduat Faizleri Ne Kadar Oldu? 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!
Birçok Türk vatandaşı, parasını mevduat hesaplarında değerlendirmeyi seçiyor. Yılın sonuna yaklaşırken, artan maaşlar kadar bankaların mevduat hesaplarına sunduğu avantajlar da ilgi çekiyor. 2025'in son günlerine girerken, bankaların güncel mevduat faiz oranları belirlendi. 1 milyon Türk Lirası için verilen faiz oranları, yüzde 45'e kadar çıktı.
Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?
1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
