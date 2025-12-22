Mevduat Faizleri Ne Kadar Oldu? 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Birçok insan, finansal birikimlerini büyütmek, faiz geliri elde etmek ve yatırım portföylerini çeşitlendirmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarını kullanmayı tercih eder. Vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca para yatırma işlemi yapan kişilere faiz kazancı sağlar. Ancak, bankalar tarafından belirlenen faiz oranları, vade süreleri ve sunulan promosyonlar gibi çeşitli faktörler, bu faiz oranlarının değişken olmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bir müşterinin elde edeceği kazanç miktarı da bu faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Vadenin sona ermesiyle birlikte, yatırılan ana para miktarı ve kazanılan faiz geliri, hesap sahibine geri ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine başlamadan önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde araştırmanız çok önemlidir.

Aralık 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları, %45'e kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz, böylece en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.