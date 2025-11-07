onedio
Alfa Romeo Fiyat Listesi Kasım 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

07.11.2025 - 10:16

Zarif İtalyan tasarımlayla 1910 yılında beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alfa Romeo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. İtalyan üretici, tasarımaları kadar motor gücü ve kalitesi ile de Milano'dan dünyaya yayılmayı başardı. Sportif ruhu ve lüks çizgisiyle fark yaratan Alfa Romeo, güncellenen fiyatlarıyla bu ay da adından söz ettirmeye hazır. Sıfır otomobil almak isteyenler tarafından merak edilen satış fiyatlarına ise içeriğimizde yer verdik. Peki, Kasım ayında Alfa Romeo Elettrica, Ibrida,  Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Kasım ayı fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
Alfa Romeo Fiyat Listesi

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, Kasım ayı fiyatlarını açıkladı. 1910 yılında kurulan ve 1986 yılında Fiat bünyesinde yerini alan otomotiv devi Avrupa'nın popüler spor otomobil markaları arasında göz kamaştırıyor. 

Uyarı: Alfa Romeo tarafından duyurulan 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listelerini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar ise opsiyonlara ve dönemlik kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Kasım 2025

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 3.137.939 TL

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 3.337.978 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik (Model Yılı: 2025) - 2.273.468 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.326.207 TL

