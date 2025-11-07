Alfa Romeo Fiyat Listesi Kasım 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
Zarif İtalyan tasarımlayla 1910 yılında beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alfa Romeo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. İtalyan üretici, tasarımaları kadar motor gücü ve kalitesi ile de Milano'dan dünyaya yayılmayı başardı. Sportif ruhu ve lüks çizgisiyle fark yaratan Alfa Romeo, güncellenen fiyatlarıyla bu ay da adından söz ettirmeye hazır. Sıfır otomobil almak isteyenler tarafından merak edilen satış fiyatlarına ise içeriğimizde yer verdik. Peki, Kasım ayında Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?
İşte, Alfa Romeo'nun Kasım ayı fiyatları
Alfa Romeo Fiyat Listesi
Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Kasım 2025
Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Kasım 2025
Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Kasım 2025
