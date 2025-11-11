onedio
Kasım 2025 Ticari Araba Fiyat Listesi! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Kasım 2025 Ticari Araba Fiyat Listesi! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 11:10

Yıl bitmeden sıfır ticari otomobil satın almak isteyenler fiyat listelerine odaklandı. Ticari otomobil pazarındaki en popüler marka ve modellerin, Kasım ayı fiyatları ise açıklandı. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi küresel çapta en çok satılan otomobil üreticilerinin tercih edilen modelleri, geniş fiyat yelpazeleriyle her bütçeye uygun alternatifler sunuyor.

Piyasada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına yönelik birçok model mevcut. Ancak bazı modeller, özellikle dikkat çekiyor. Ülkemizde en çok tercih edilen ticari otomobillerin fiyatları ise geçen aya kıyasla yükselerek bu ay 1.078.500 TL'den başlıyor ve 4.631.500 TL'ye kadar çıkıyor.

Peki, Kasım ayında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault'un hafif ticari araçları ne kadar oldu?

Uyarı: Fiyat bilgileri, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır.

İşte, hafif ticari araçların Kasım ayı fiyatları

Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Kasım 2025

Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 2.010.000 TL 

  • Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 1.806.000 TL 

Volkswagen Caddy Cargo Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 1.470.000 TL 

  • Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 1.495.000 TL

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Kasım 2025

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Kasım 2025

Fiat Doblo Combi Standart Easy Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 Easy Manuel Benzin - 1.319.900 TL 

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel - 1.469.900 TL

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS Easy Manuel Dizel - 1.469.900 TL 

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Easy Otomatik Dizel 1.574.900 TL 

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS AT Easy Otomatik Dizel - 1.574.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Premio Manuel Dizel - 1.609.900 TL

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS Premio Manuel Dizel - 1.609.900 TL 

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Otomatik Dizel - 1.714.900 TL 

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS AT Premio Otomatik Dizel - 1.714.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Plus Easy Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel -  1.874.900 TL

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS AT Premio Plus Otomatik Dizel - 1.874.900 TL

Uyarı: Fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı' olup son olarak Ekim ayında yenilenmiştir. 

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Kasım 2025

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.282.700 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.383.800 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.506.500 TL

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.603.200 TL

  • Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.679.100 TL

  • Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.467.000 TL

  • Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.581.100 TL

  • Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.667.900 TL

  • Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.747.600 TL

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.457.500 TL

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Kasım 2025

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT - 1.513.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.442.000 TL 

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.739.500 TL 

  • Yeni Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.986.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.415.100 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.643.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.545.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.698.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.830.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.257.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.335.000 TL

Opel Combo Fiyat Listesi Kasım 2025

Opel Combo Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.483.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Esential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.599.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.786.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.928.000 TL

Renault Express Van Fiyat Listesi Kasım 2025

Renault Express Van Fiyat Listesi Kasım 2025
  • Joy 1.5 Blue dCi 95 bg - 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.165.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Kasım 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.486.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.660.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.695.000 TL

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.5 D 100 HP Vision - Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.078.500 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream - Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.127.500 TL

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Kasım 2025

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.536.300 TL

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.636.400 TL

  • TrendTek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.985.400 TL

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.790.300 TL

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.724.200 TL

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.115.000 TL

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.919.800 TL

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.357.600 TL

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.162.500 TL

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.824.300 TL

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.148.400 TL

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.211.100 TL

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.517.100 TL

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.546.300 TL

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.464.800 TL

  • Trend Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.518.100 TL

  • Trend Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.184.700 TL

  • Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.327.300 TL

  • Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.468.500 TL 

  • Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.562.800 TL

  • Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.535.000 TL

  • Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 3.196.500 TL

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.690.300 TL

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Kasım 2025

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 11,5m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.741.900 TL

  • 13m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.756.900 TL

  • 15m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.816.900 TL

  • 17m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.831.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.926.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi Karavan Paketli 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.946.900 TL

Uyarı: Fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı' olup son olarak Ekim ayında yenilenmiştir. 

Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Kasım 2025

Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.740.700 TL

  • Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.634.400 TL

  • Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 1.872.000 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.924.700 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.773.300 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 1.995.900 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.953.800 TL

  • Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.001.300 TL

  • Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.110.900 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.237.400 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.266.500 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.800.800 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 2.026.900 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.088.400 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.350.700 TL

  • Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.171.600 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.143.600 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.568.300 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.010.700 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 3.389.000 TL

  • Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.238.700 TL

  • Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 2.322.400 TL

  • Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.327.900 TL

  • Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 2.415.000 TL

  • Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.348.900 TL

  • Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.300.600 TL

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.404.100 TL

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.428.000 TL

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.671.700 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Kasım 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.345.000 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 3.607.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 3.874.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 4.631.500 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.115.500 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.276.400 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.226.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.387.200 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.337.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.457.600 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.407.600 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.036.700 TL

  • EV L2 Tekna 2.016.100 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Kasım 2025

  • EV Designpack 2.296.500 TL

  • EV Platinum 2.345.400 TL

