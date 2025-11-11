Kasım 2025 Ticari Araba Fiyat Listesi! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları
Yıl bitmeden sıfır ticari otomobil satın almak isteyenler fiyat listelerine odaklandı. Ticari otomobil pazarındaki en popüler marka ve modellerin, Kasım ayı fiyatları ise açıklandı. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi küresel çapta en çok satılan otomobil üreticilerinin tercih edilen modelleri, geniş fiyat yelpazeleriyle her bütçeye uygun alternatifler sunuyor.
Piyasada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına yönelik birçok model mevcut. Ancak bazı modeller, özellikle dikkat çekiyor. Ülkemizde en çok tercih edilen ticari otomobillerin fiyatları ise geçen aya kıyasla yükselerek bu ay 1.078.500 TL'den başlıyor ve 4.631.500 TL'ye kadar çıkıyor.
Peki, Kasım ayında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault'un hafif ticari araçları ne kadar oldu?
Uyarı: Fiyat bilgileri, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır.
İşte, hafif ticari araçların Kasım ayı fiyatları
Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Kasım 2025
Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Kasım 2025
Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Kasım 2025
Peugeot Rifter Fiyat Listesi Kasım 2025
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2025
Opel Combo Fiyat Listesi Kasım 2025
Renault Express Van Fiyat Listesi Kasım 2025
Toyota Proace City Fiyat Listesi Kasım 2025
Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Kasım 2025
Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Kasım 2025
Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Kasım 2025
Toyota Hilux Fiyat Listesi Kasım 2025
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025
