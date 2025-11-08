onedio
Kasım 2025 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volvo
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2025 - 15:02

İsveç'in önde gelen otomobil markası Volvo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır sunduğu üstün sürüş güvenliği ve kalitesi ile otomobil tutkunlarının gözdesi haline gelen Volvo, sıfır otomobil almayı düşünenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Yıl bitmeden otomobil satın almak isteyenler, lüks ile kaliteyi birleştiren Volvo'nun fiyat listelerini araştırmaya başlıyor. 

Peki, Kasım ayında Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 modelleri ne kadar oldu? Acaba Volvo fiyatları arttı mı?

İşte Volvo'nun Kasım 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Volvo Fiyat Listesi Kasım 2025

İsveçli otomobil devi Volvo, Kasım ayında geçerli tescil yılı 2025, fabrika model yılı 2026 olan otomobillerinin fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden EX40, bu ay 3.809.031 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: Volvo tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmış olup sınırlı sayıda veya dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. 

Volvo EX30 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 2.294.320 TL 

  • EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik 3.544.439 TL 

EX30 Cross Fiyat Listesi Kasım 2025

  • EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra Elektrik 3.678.503 TL

Volvo EX40 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik - 3.809.031 TL  

  • EX40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik 3.948.531 TL 

  • EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik 4.625.750 TL

Volvo EC40 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 3.895.614 TL

  • EC40, Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.035.114 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 4.723.505 TL

Volvo V60 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 4.925.500 TL
Volvo XC60 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 6.507.862 TL 

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 6.507.862 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 6.788.122 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 6.788.122 TL

  • XC60 Black Edition, B5 AWD mild hybrid, Plus Benzin 6.916.102 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 7.142.902 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 7.142.902 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 7.423.162 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 7.423.162 TL

  • XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 7.551.142 TL

  • XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra Elektrik/Benzin 7.876.762 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 8.366.002 TL

Volvo XC90 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Yenİ XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 10.128.011 TL

  • Yenİ XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 10.128.011 TL

  • Yenİ XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 10.465.587 TL

  • Yenİ XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 10.465.587 TL

  • Yenİ XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 10.763.051 TL

  • Yenİ XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 10.763.051 TL

  • Yenİ XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 11.101.113 TL

  • Yenİ XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 11.101.113 TL

Volvo XC60 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARK 6.507.862 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark 7.142.902 TL

*2025 fabrika model yılı, 2025 tescil yılı

