20 Aralık MasterChef Altın Kupa’da Elenen İsimler Belli Oldu: MasterChef’te Kim Elendi?

MasterChef 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu sezon daha önceki sezonların aksine bir yeniliğe gidildi. MasterChef 2025’in birincisinin açıklanmasıyla birlikte bir de All Star Altın Kupa formatı başladı. Geçtiğimiz hafta Altın Kupa’ya veda eden ilk isim Barış, ikinci isimse Semih olmuştu. Bugün de MasterChef All Star Altın Kupa’da vedalar yaşandı.