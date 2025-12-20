onedio
20 Aralık MasterChef Altın Kupa’da Elenen İsimler Belli Oldu: MasterChef’te Kim Elendi?

Elif Sude Yenidoğan
21.12.2025 - 00:19

MasterChef 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu sezon daha önceki sezonların aksine bir yeniliğe gidildi. MasterChef 2025’in birincisinin açıklanmasıyla birlikte bir de All Star Altın Kupa formatı başladı. Geçtiğimiz hafta Altın Kupa’ya veda eden ilk isim Barış, ikinci isimse Semih olmuştu. Bugün de MasterChef All Star Altın Kupa’da vedalar yaşandı.

MasterChef 20 Aralık Cumartesi günü eleme gecesiyle ekranlardaydı.

MasterChef All Star Altın Kupa eleme potasında yer alan isimler Çağatay, Batuhan, Alican, Eda ve Sergen’di. İki etaplı eleme oyununda ellerinden gelenin en iyisini sergileyen yarışmacılar imza tabaklar hazırladı.

Yarışmacılardan nar ve biberiye kullandıkları yaratıcı bir tabak hazırlamaları istenmişti. 20 Aralık Cumartesi akşamı ilk turda elenen yarışmacı Batuhan oldu.

İlk elemenin ardından gerilim ve rekabet dolu anlar devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde MasterChef All Star Altın Kupa’da ikinci elenen isim de netleşti. 20 Aralık Cumartesi akşamı ikinci etapta ise Eda yarışmaya veda etti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın