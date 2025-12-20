Gönül Dağı Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı sezonlardır popülerliğini koruyor. Birsen Altuntaş da Berk Atan’ın başrolündeki diziye ünlü bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı. Uzun soluklu bir proje olduğu için dizinin hikayesinde yeni isimler kaçınılmaz oluyor. Peki ya yeni isim kim? Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gönül Dağı 6. sezonuyla TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Aslı Omağ, Gönül Dağı’yla ekranlarda yeniden yer alacak.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
