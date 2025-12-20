onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gönül Dağı Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı

Gönül Dağı Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 21:05

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı sezonlardır popülerliğini koruyor. Birsen Altuntaş da Berk Atan’ın başrolündeki diziye ünlü bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı. Uzun soluklu bir proje olduğu için dizinin hikayesinde yeni isimler kaçınılmaz oluyor. Peki ya yeni isim kim? Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gönül Dağı 6. sezonuyla TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Gönül Dağı 6. sezonuyla TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin yeni bölümünde usta bir oyuncunun konuk olacağı öğrenilmişti. Şemsi İnkaya 198. bölümde Gönül Dağı’na konuk olarak diziye değer katacak. Aynı zamanda bir de kadroya dahil olan yeni bir isim olacak.

Aslı Omağ, Gönül Dağı’yla ekranlarda yeniden yer alacak.

Aslı Omağ, Gönül Dağı’yla ekranlarda yeniden yer alacak.

Hacı Ali Konuk’un hayat verdiği Bekçi Tekin’in eşi rolünde olacak. Karakterinin adı ise Ayşe. Aslı Omağ dizinin 200. bölümünde hikayede Ayşe rolüyle hayat bulacak.

Gönül Dağı bu sezon da reytinglerde beklentiyi karşılayarak yayın hayatını sürdüyor. Ekip 200. bölüme yaklaşmanın heyecanını paylaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın