Taşacak Bu Deniz’den Ayrılan Özge Arslan’a Demet Özdemir ve Aslı Enver’den Destek Geldi
Yeni sezona başlamasıyla reyting rekorları kıran TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolü paylaştığı dizi, Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni’nin anne ve babasını öğrenmek adına geldiği Trabzon’da yaşanan aile çatışmalarını konu alıyor. Her hafta aksiyon ve dram dolu bölümleri geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz hafta ise dizide Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın projeden ayrılması gündem olmuştu. Şimdiyse konuya dair gelişmeler yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
Ballı karakteri, Şerif karakteri tarafından vurularak öldürülmüş ve dizideki hikayesi sona ermişti.
Özge Arslan’ın duygularını ifade ettiği açıklamasına ünlü oyunculardan destek geldi.
