onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’den Ayrılan Özge Arslan’a Demet Özdemir ve Aslı Enver’den Destek Geldi

Taşacak Bu Deniz’den Ayrılan Özge Arslan’a Demet Özdemir ve Aslı Enver’den Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 17:51

Yeni sezona başlamasıyla reyting rekorları kıran TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolü paylaştığı dizi, Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni’nin anne ve babasını öğrenmek adına geldiği Trabzon’da yaşanan aile çatışmalarını konu alıyor. Her hafta aksiyon ve dram dolu bölümleri geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz hafta ise dizide Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın projeden ayrılması gündem olmuştu. Şimdiyse konuya dair gelişmeler yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ballı karakteri, Şerif karakteri tarafından vurularak öldürülmüş ve dizideki hikayesi sona ermişti.

Ballı karakteri, Şerif karakteri tarafından vurularak öldürülmüş ve dizideki hikayesi sona ermişti.

Seyirciler Ballı’nın hikayesinin bu denli erken biteceğini düşünmediği için vedasına epey üzüldü ve yorumlarını sosyal medyada dile getirdi. Ayrılıkla birlikte Özge Arslan da paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kimi sözleri imalı da bulundu. Hal böyle olunca oyuncu, sosyal medya hesabından diziden ayrılışına dair bir açıklama yaptı.

Açıklamasına bu içeriğimizde değinmiştik 👇

Özge Arslan’ın duygularını ifade ettiği açıklamasına ünlü oyunculardan destek geldi.

Özge Arslan’ın duygularını ifade ettiği açıklamasına ünlü oyunculardan destek geldi.

Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir, Arslan’ın paylaşımına “Sen hep olduğun gibi sen hep kendine has, ışık saçmaya devam” yorumunu yaptı.

Aslı Enver ise “Güzelim benim” notunu düşerek meslektaşına destek verdi.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın