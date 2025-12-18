onedio
Taşacak Bu Deniz’den Çıkarılan Özge Arslan Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
18.12.2025 - 21:52

Taşacak Bu Deniz dizisi TRT 1 ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Anne ve babasını bulmak adına Trabzon’a gelen Eleni’yle birlikte Koçari ve Furtuna ailelerinin hesaplaşmalarını konu alan dizi her geçen hafta nabızları yükselterek reytinglerini artırıyor. 

Taşacak Bu Deniz’in geçtiğimiz bölümündeyse diziye daha yeni dahil olan Ballı karakterinin ölerek kadrodan ayrılması şoke etkisi yaratmıştı. Ballı’nın beklenmeyen ölümüyle birlikte izleyiciler yorumlarını sosyal medyada dile getirmişti. Ballı’ya hayat veren Özge Arslan’ın paylaşımları da imalı bulunmuştu, şimdiyse oyuncudan açıklama geldi.

Taşacak Bu Deniz’in geçtiğimiz bölümünde Esme, Eleni’nin kendi kızı olduğunu öğrenmişti.

Şerif ise Esme’nin bu durumu gizli tutması için tehditler savurmuş, Ballı’yı öldürmüştü. Ancak dizide Ballı karakterinin beklenmedik ölümü izleyiciyi epey üzdü. Kimse karakterin hikayesinin böyle sonlanmasını istemedi. Özge Arslan’a destek paylaşımları artınca oyuncu da birkaç paylaşım yapmış, sözleri imalı bulunmuştu.

Şimdiyse Özge Arslan Instagram hesabından yaşananlara dair açıklamasını dile getirdi.

İşte açıklaması 👇

“Hakikat süslenmez, eğilip bükülmez..

Ve

Usulünce örtülmeyen her hakikat er ya da geç hortlar.

Yalnız hissettiğim bu süreçte bana bu denli bilinçli, duyarlı ve vicdanlı bir yerden destek olan gerçek insanlara gönülden teşekkür ederim. Tek başıma olmadığımı hissettirdiniz.

Dijital dünya dilinin karanlık hırçınlığından uzak kalarak etik olan sevgi dilini önemsiyorum. Alıntıladığım destek paylaşımlarındaki ayrıştırıcı söylemi fark ettiğim an mesafe koydum.

Çünkü eleştirinin ahlaki ve bilimsel doğruluğuna inanan bir sanatçıyım.

Sosyal medyadaki linç dili ile yönetilen kalemin ise; ne aklına, ne gücüne ne de devamlılığına asla inanmıyorum.

Sizleri şaşkınlığa uğratan o final benim için de hiç beklenmedik ve zor bir finaldi.

Geri dönüşü olmamacasına bitti.

Şiddetin yakıcı ve korkutucu gerçeğe büründüğü bu dünyada, nerede durduğumuzu bilerek etik sorgulamalar yapmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

Biliyorumki

Adil olmayan bir düzende,

güçler eşit dağılmaz.

Bedeller eşit ödenmez.

Karar verenle bedel ödeyen çoğu zaman aynı kişi olmaz.

Orada dengeler bozulur, söylenenler ile yapılanlar örtüşmez, disiplin bozulur iradeler sıkışır.

Öyle olsa dahi

Ruhumdaki ışığı, gözümdeki sevgiyi, kalbimdeki yaraların idrakımda yarattığı bilgiyi tanıyorum.

Bu ülkenin köylerinde, doğu-batı demeden sahnede, ekranda,yazdıklarımla ve şarkılarımla sesimi duyurmuş, anlaşılmış bir sanat emekçisiyim.

Her zaman ahlaklı bir bilinçle sahiplendiniz tüm yaptıklarımı ve birlikte yürüdük.

Yollarımızı ne kurban olarak ne de kurban edecek bir bencillikle yürümeyelim.

Tanık ve dönüştürücü olarak yürüyelim dilerim 🙏🏽

Var olun. Daim olalım.

Başımın üzerinde yeriniz var. 🙏🏽”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
