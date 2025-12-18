Taşacak Bu Deniz’den Çıkarılan Özge Arslan Açıklama Yaptı
Taşacak Bu Deniz dizisi TRT 1 ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Anne ve babasını bulmak adına Trabzon’a gelen Eleni’yle birlikte Koçari ve Furtuna ailelerinin hesaplaşmalarını konu alan dizi her geçen hafta nabızları yükselterek reytinglerini artırıyor.
Taşacak Bu Deniz’in geçtiğimiz bölümündeyse diziye daha yeni dahil olan Ballı karakterinin ölerek kadrodan ayrılması şoke etkisi yaratmıştı. Ballı’nın beklenmeyen ölümüyle birlikte izleyiciler yorumlarını sosyal medyada dile getirmişti. Ballı’ya hayat veren Özge Arslan’ın paylaşımları da imalı bulunmuştu, şimdiyse oyuncudan açıklama geldi.
Taşacak Bu Deniz’in geçtiğimiz bölümünde Esme, Eleni’nin kendi kızı olduğunu öğrenmişti.
Şimdiyse Özge Arslan Instagram hesabından yaşananlara dair açıklamasını dile getirdi.
