Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ.’nin İlk Fragmanı Yayınlandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisinin ilk hazırlıkları tamamlandı. Dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Şimdiyse başrollerin yer aldığı ilk fragman ATV tarafından yayınlandı! OGM Pictures imzalı dizide başrollerin uyumu merak konusuydu. Gelin fragmanı birlikte izleyelim…
Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir diziyle ekrana dönecek olması diziseverlerin nabzını yükseltmeye devam ediyor.
