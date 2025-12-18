Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ.’nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Yalı Çapkını’yla ününe ün katan Afra Saraçoğlu’nun da ekrana dönmesi hayranları tarafından dört gözle bekleniyordu. İkili OGM Pictures’a ait Aile Bir İmtihandır dizisi ile bir araya geldi. Kadroda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Dizinin ocak ayında başlaması planlanırken henüz hangi gün olacağı netleşmedi.