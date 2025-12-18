onedio
Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ.’nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
18.12.2025 - 20:25

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisinin ilk hazırlıkları tamamlandı. Dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Şimdiyse başrollerin yer aldığı ilk fragman ATV tarafından yayınlandı! OGM Pictures imzalı dizide başrollerin uyumu merak konusuydu. Gelin fragmanı birlikte izleyelim…

İşte A.B.İ. dizisinin ilk fragmanı 👇

Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir diziyle ekrana dönecek olması diziseverlerin nabzını yükseltmeye devam ediyor.

Yalı Çapkını’yla ününe ün katan Afra Saraçoğlu’nun da ekrana dönmesi hayranları tarafından dört gözle bekleniyordu. İkili OGM Pictures’a ait Aile Bir İmtihandır dizisi ile bir araya geldi. Kadroda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Dizinin ocak ayında başlaması planlanırken henüz hangi gün olacağı netleşmedi.

