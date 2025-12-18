onedio
Timuçin Esen ve Bergüzar Korel’in Başrolündeki İlk ve Son’un İlk Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
18.12.2025 - 17:25

HBO Max’in en sevilen dizilerinden İlk ve Son, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk sezonda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci başrolü paylaşıyordu ve dizi tüm sosyal medya platformlarında inanılmaz bir etki yaratmıştı. Günlerce, aylarca konuşulan ilk sezonun ardından ikinci sezon için hazırlıklar başlayınca izleyici heyecanlı bekleyişe başlamıştı. 

Şimdiyse ilk ve ikinci sezonu geride bıraktık ve sevilen dizinin üçüncü sezonu için bekleyişe başladık. Üçüncü sezon için kimin oynayacağı merak edilirken Timuçin Esen ve Bergüzar Korel’in başrolde olacağı açıklanmıştı. Duyuruyla birlikte ikilinin uyumu çok konuşulmuştu. Ve beklenen an geldi, yeni sezonun ilk fragmanı yayınlandı!

İşte İlk ve Son’un merakla beklenen 3. sezon fragmanı 👇

Toksik aşklar, severek ayrılanlar, bir türlü dikiş tutmayan ilişkiler derken İlk ve Son serisinde gerçeklerle dolu sahneleri geri bıraktık. Her ilişkinin güllük gülistanlık olmadığını, sevginin de yetmediğini bir kez daha görmüş olduk.

İlk ve Son’un 3. sezonunda da benzer duygular üzerinden daha orta yaşlarda bir çiftin aşk hikayesini izleyeceğiz. Yeni sezon 2026’nın ocak ayında izleyici karşısına çıkacak.

