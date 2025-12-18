Timuçin Esen ve Bergüzar Korel’in Başrolündeki İlk ve Son’un İlk Fragmanı Yayınlandı

HBO Max’in en sevilen dizilerinden İlk ve Son, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk sezonda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci başrolü paylaşıyordu ve dizi tüm sosyal medya platformlarında inanılmaz bir etki yaratmıştı. Günlerce, aylarca konuşulan ilk sezonun ardından ikinci sezon için hazırlıklar başlayınca izleyici heyecanlı bekleyişe başlamıştı.

Şimdiyse ilk ve ikinci sezonu geride bıraktık ve sevilen dizinin üçüncü sezonu için bekleyişe başladık. Üçüncü sezon için kimin oynayacağı merak edilirken Timuçin Esen ve Bergüzar Korel’in başrolde olacağı açıklanmıştı. Duyuruyla birlikte ikilinin uyumu çok konuşulmuştu. Ve beklenen an geldi, yeni sezonun ilk fragmanı yayınlandı!