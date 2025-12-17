onedio
Netflix'ten Yılbaşı Sürprizi: Cem Yılmaz'ın CMXXIV Gösterisi 31 Aralık'ta Yayında!

Netflix'ten Yılbaşı Sürprizi: Cem Yılmaz'ın CMXXIV Gösterisi 31 Aralık'ta Yayında!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 12:48

2026'ya sayılı günler kala yılbaşı programları netleşmeye devam ediyor. TV ekranlarında birbirinden eğlenceli programların duyurusu yapılırken bir hamle de Netflix'ten geldi. Netflix, yılbaşı gecesi Cem Yılmaz'ın CMXXIV gösterisini yayınlayacağını duyurdu.

2025'in sonuna yaklaşırken yılbaşı gecesini evinde geçirecekler için televizyon programları netleşmeye başladı.

2025'in sonuna yaklaşırken yılbaşı gecesini evinde geçirecekler için televizyon programları netleşmeye başladı.

Kanallar birer birer yılbaşı programlarını açıklarken yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var sorusu araştırılmaya başlandı. Pek çok eğlence programı daha şimdiden belirlendi ve duyuruldu.

Netflix de yılbaşını es geçmeyeceğini Cem Yılmaz haberiyle gösterdi. Resmi hesaptan Cem Yılmaz'ın CMXXIV gösterisinin 31 Aralık'ta yayınlanacağı duyuruldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
