Netflix'ten Yılbaşı Sürprizi: Cem Yılmaz'ın CMXXIV Gösterisi 31 Aralık'ta Yayında!
2026'ya sayılı günler kala yılbaşı programları netleşmeye devam ediyor. TV ekranlarında birbirinden eğlenceli programların duyurusu yapılırken bir hamle de Netflix'ten geldi. Netflix, yılbaşı gecesi Cem Yılmaz'ın CMXXIV gösterisini yayınlayacağını duyurdu.
2025'in sonuna yaklaşırken yılbaşı gecesini evinde geçirecekler için televizyon programları netleşmeye başladı.
Netflix de yılbaşını es geçmeyeceğini Cem Yılmaz haberiyle gösterdi. Resmi hesaptan Cem Yılmaz'ın CMXXIV gösterisinin 31 Aralık'ta yayınlanacağı duyuruldu.
