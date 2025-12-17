Yeni Yıla Dizi Kalmadı! Bir Dizi Daha İptal Edildi, Ertelenen Diziler 6'ya Çıktı!
Dizi sektöründeki bütçe krizi devam ediyor. Serseri Aşıklar, Haysiyet, Hayatın Benim, Bulutların Üzerinde ve Ülker Abla dizileri iptal edilerek ertelenmişti. Ertelenme haberleri tam bitti derken Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti senaristlerinin senaryosunu yazdığı dizinin iptal edildiğini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerli diziler birer birer iptal ediliyor. Dizi sektöründe bütçe krizi nedeniyle yapım şirketleri projelerini rafa kaldırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre NTC Medya'nın Kapadokya'da çekilecek yeni dizisi "Anne Yarısı" iptal edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın