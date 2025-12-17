onedio
Yeni Yıla Dizi Kalmadı! Bir Dizi Daha İptal Edildi, Ertelenen Diziler 6'ya Çıktı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2025 - 11:09

Dizi sektöründeki bütçe krizi devam ediyor. Serseri Aşıklar, Haysiyet, Hayatın Benim, Bulutların Üzerinde ve Ülker Abla dizileri iptal edilerek ertelenmişti. Ertelenme haberleri tam bitti derken Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti senaristlerinin senaryosunu yazdığı dizinin iptal edildiğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yerli diziler birer birer iptal ediliyor. Dizi sektöründe bütçe krizi nedeniyle yapım şirketleri projelerini rafa kaldırıyor.

Bugüne kadar Hayatın Benim, Serseri Aşıklar, Bulutların Üzerinde, Haysiyet ve Ülker Abla dizileri iptal edilmişti. Bazı projeler yeni sezona ertelenirken bazıları tamamen kaldırıldı. Yeni yıl sonrası için dizi projesi neredeyse kalmazken Birsen Altuntaş bir erteleme kararı daha duyurdu. NTC Medya'nın yeni dizisi için iptal kararı geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NTC Medya'nın Kapadokya'da çekilecek yeni dizisi "Anne Yarısı" iptal edildi.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Anne Yarısı dizisi yeni yıl için hazırlanıyordu. Altuntaş, dizinin yeni sezona ertelendiğini duyurdu.

