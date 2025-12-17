Tartışmalar, Aşklar, İtiraflar... 2025'te MasterChef'te Şoke Eden Olaylar

Fiji mutfağına ait “Kokoda” yemeği sırasında yaşanan anlaşmazlık, İrem ve Cansu'nun gerilmesine neden oldu. Cansu, “Bence biz sabote edildik şef. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar net bir yemeğin yanlış yapılması bana mantıklı gelmiyor. İçimizde asgari düzeyde bile saygı olmalı ama bizimle resmen akıl oyunu oynandı. Çok sinirliyim.” dedi. Cansu'nun sözleri üzerine İrem adeta deliye döndü.