Tartışmalar, Aşklar, İtiraflar... 2025'te MasterChef'te Şoke Eden Olaylar
MasterChef Türkiye hemen her sezon ilgiyle izlediğimiz programlardan biri. Yemekleri heyecanla izlerken yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar, yemeklerden çıkan yabancı cisimler, şeflerin isyanları, aşk iddiaları da gündemden düşmüyor. Koca bir sezonu geride bıraktığımız ve şimdilerde Altın Kupa formatını izlediğimiz MasterChef, 2025 yılında da olaylı geçti. Heyecanla takip ettiğimiz MasterChef'ten 2025'e damga vuran anları sizler için derledik!
MasterChef 2024'te yarışan Beyza Huri Aydın'ın yüzüne kızgın yağ gelmişti.
MasterChef Türkiye 2025 için yedek yarışmacılar belirlenirken, bir yarışmacının yemeğinden saç çıktı!
MasterChef 2025 yarışmacıları İrem ve Cansu arasında büyük bir tartışma yaşandı.
MasterChef Türkiye 2025'in ardından Altın Kupa formatı yayınlanmaya başladı.
MasterChef Altın Kupa'dan elenen Barış'ın veda sırasında yaptığı hareket dikkat çekti.
MasterChef Altın Kupa'da Sergen ve Hasan arasındaki gerginlik dikkat çekti.
MasterChef Altın Kupa'da da yarışan Barbaros Yoloğlu hakkında eşi tarafından önemli iddialar ortaya atıldı.
MasterChef Altın Kupa'da önemli bir gelişme ve değişiklik yaşandı.
MasterChef 2025'te herkesi korkutan bir kaza yaşandı.
Acun Ilıcalı, Mehmet Şef hakkında önemli bir itirafta bulundu.
MasterChef 2025'te Somer Şef'in tadım yaptığı sırada tabağından tırnak çıktığı iddia edildi.
MasterChef 2025'te bir yarışmacının gizlice telefon kullandığı ortaya çıkmıştı.
MasterChef 2025'te Nisa'nın aşk itirafı programa damga vurdu.
MasterChef 2025'te Çağatay, Mehmet Şef'in üstüne yürüdü!
