Tartışmalar, Aşklar, İtiraflar... 2025'te MasterChef'te Şoke Eden Olaylar

Tartışmalar, Aşklar, İtiraflar... 2025'te MasterChef'te Şoke Eden Olaylar

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 09:25

MasterChef Türkiye hemen her sezon ilgiyle izlediğimiz programlardan biri. Yemekleri heyecanla izlerken yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar, yemeklerden çıkan yabancı cisimler, şeflerin isyanları, aşk iddiaları da gündemden düşmüyor. Koca bir sezonu geride bıraktığımız ve şimdilerde Altın Kupa formatını izlediğimiz MasterChef, 2025 yılında da olaylı geçti. Heyecanla takip ettiğimiz MasterChef'ten 2025'e damga vuran anları sizler için derledik!

MasterChef 2024'te yarışan Beyza Huri Aydın'ın yüzüne kızgın yağ gelmişti.

MasterChef 2024'te yarışan Beyza Huri Aydın'ın yüzüne kızgın yağ gelmişti.

Birkaç bölüm programda yer almayan Beyza, daha sonra geri dönmüştü. Yüzünün gerçekten yanıp yanmadığına dair iddialarla gündeme gelen Beyza, yüzünün nasıl iyileştiğini anlattı.

MasterChef Türkiye 2025 için yedek yarışmacılar belirlenirken, bir yarışmacının yemeğinden saç çıktı!

MasterChef Türkiye 2025 için yedek yarışmacılar belirlenirken, bir yarışmacının yemeğinden saç çıktı!

Bu sebeple yarışmadan elenen aday, elenmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gamze Sönmez, bamyaları henüz hazırlarken içinde saç bulduğunu ve Mehmet Şef'ten yıkayıp temizlerse kullanabileceğini öğrendiğini belirtti.

MasterChef 2025 yarışmacıları İrem ve Cansu arasında büyük bir tartışma yaşandı.

MasterChef 2025 yarışmacıları İrem ve Cansu arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Fiji mutfağına ait “Kokoda” yemeği sırasında yaşanan anlaşmazlık, İrem ve Cansu'nun gerilmesine neden oldu. Cansu, “Bence biz sabote edildik şef. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar net bir yemeğin yanlış yapılması bana mantıklı gelmiyor. İçimizde asgari düzeyde bile saygı olmalı ama bizimle resmen akıl oyunu oynandı. Çok sinirliyim.” dedi. Cansu'nun sözleri üzerine İrem adeta deliye döndü.

MasterChef Türkiye 2025'in ardından Altın Kupa formatı yayınlanmaya başladı.

MasterChef Türkiye 2025'in ardından Altın Kupa formatı yayınlanmaya başladı.

En iyilerden oluşan Altın Kupa'da geçtiğimiz tüm sezonların sevilen yarışmacıları yarışıyor. Şefler, programda bir ilk yaparak Altın Kupa'nın şampiyonunun kazanacağı ödülü açıkladılar!

MasterChef Altın Kupa'dan elenen Barış'ın veda sırasında yaptığı hareket dikkat çekti.

MasterChef Altın Kupa'dan elenen Barış'ın veda sırasında yaptığı hareket dikkat çekti.

Yarışmadan elenen ilk isim olan Barış, veda sırasında 'seçici' davrandı. Bu durum şeflerin gözünden kaçmayınca eleştirildi ve arkadaşlarına nedeni soruldu.

MasterChef Altın Kupa'da Sergen ve Hasan arasındaki gerginlik dikkat çekti.

MasterChef Altın Kupa'da Sergen ve Hasan arasındaki gerginlik dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezonlarda yakın arkadaş oldukları bilinen Sergen ve Hasan, Sergen, aynı takımda yer aldığı Hasan’a dönerek, “Benimle bir daha sakın muhatap olma” dedi. Hasan ise 'Sen kimsin?' diyerek yanıt verdi.

Sergen, Hasan’ın tepkisine, “Senin kim olduğunu birazdan içeride söyleyeceğim” sözleriyle yanıt verince araya Barbaros girdi.

MasterChef Altın Kupa'da da yarışan Barbaros Yoloğlu hakkında eşi tarafından önemli iddialar ortaya atıldı.

MasterChef Altın Kupa'da da yarışan Barbaros Yoloğlu hakkında eşi tarafından önemli iddialar ortaya atıldı.

Eşi, boşandıklarını iddia eden Barbaros Yoloğlu'nu yalanlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Barbaros Yoloğlu'nun kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

MasterChef Altın Kupa'da önemli bir gelişme ve değişiklik yaşandı.

MasterChef Altın Kupa'da önemli bir gelişme ve değişiklik yaşandı.

Yeni bir şefin geleceğinin duyurulmasıyla izleyiciler merak içerisinde kaldılar. Şefler, yayında yapay zeka aygıtı Gemini'ın bu sezon kendileriyle birlikte olacağını açıkladı.

MasterChef 2025'te herkesi korkutan bir kaza yaşandı.

MasterChef 2025'te herkesi korkutan bir kaza yaşandı.

Bir önceki sezon Beyza'nın başına benzer bir durum gelmiş ve büyük panik yaratmıştı. Yarışmacı Sümeyye'nin yüzüne kestane patlaması herkesi telaşlandırdı.

Acun Ilıcalı, Mehmet Şef hakkında önemli bir itirafta bulundu.

Acun Ilıcalı, Mehmet Şef hakkında önemli bir itirafta bulundu.

Acun Ilıcalı, konuk olduğu Gel Konuşalım programında samimi itiraflarda bulundu. Ilıcalı, MasterChef için yapılan jüri görüşmelerinde Mehmet Şef'in agresif tavırları nedeniyle tercih edilmediğini itiraf etti.

MasterChef 2025'te Somer Şef'in tadım yaptığı sırada tabağından tırnak çıktığı iddia edildi.

MasterChef 2025'te Somer Şef'in tadım yaptığı sırada tabağından tırnak çıktığı iddia edildi.

Fragmanda tırnak olduğu iddia edilen şeyin aslında kılçık olduğu ortaya çıktı. Ancak fragmanın ardından izleyiciler tırnak çıktığını düşünerek büyük bir panik yaşadı.

MasterChef 2025'te bir yarışmacının gizlice telefon kullandığı ortaya çıkmıştı.

MasterChef 2025'te bir yarışmacının gizlice telefon kullandığı ortaya çıkmıştı.

Kamera görüntüleriyle bulunan telefon Somer Şef tarafından yarışmacılara soruldu. Yarışmacılardan Onur, Somer Şef'in olayın üstüne giderek ısrarcı davranması üzerine telefonu kullandığını itiraf etti.

MasterChef 2025'te Nisa'nın aşk itirafı programa damga vurdu.

MasterChef 2025'te Nisa'nın aşk itirafı programa damga vurdu.

Eski yarışmacılardan biriyle sevgili olduğunu açıklayan Nisa, sosyal medyanın gündemine oturdu. Nisa'nın Nevzat'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

MasterChef 2025'te Çağatay, Mehmet Şef'in üstüne yürüdü!

MasterChef 2025'te Çağatay, Mehmet Şef'in üstüne yürüdü!

Fragmanda verilen anlar herkesi şaşırttı. Bölüm yayınlanınca olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Çağatay, Mehmet Şef'ten özür dileyince şef onu affetti ve böylece yarışmada kalmasına karar verildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
