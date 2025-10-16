onedio
Acun Ilıcalı, Mehmet Şef'in "Agresiflik" Sebebiyle MasterChef Jürisine Seçilmediğini İtiraf Etti

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 17:00

MasterChef Türkiye'nin tatlı sert jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı bilmeyeniniz yok. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı 'Gel Konuşalım' programında MasterChef için yapılan jüri görüşmelerinde Mehmet Şef'in agresif tavırları nedeniyle tercih edilmediğini itiraf etti. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8

Buradan izleyebilirsiniz:

Acun Ilıcalı'nın ilgiyle izlediğimiz MasterChef Türkiye hakkındaki bomba itiraf gündem yarattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Acun Ilıcalı, MasterChef'in başarısı hakkında konuştu. Jürinin en sevilen isimlerinden şef Mehmet Yalçınkaya'nın program için seçilmediğini belirten Ilıcalı, program ekibinin ünlü şefi 'agresif' bulduğunu açıkladı.

MasterChef'e ilk başta seçilmediği ortaya çıkan Mehmet Şef'in agresif bulunduğu ve ekrana oynadığını düşündüklerini itiraf eden Acun Ilıcalı, ünlü şefi bizzat programa dahil etmiş.

Mehmet Şef hakkında yıllar sonra bu itirafta bulunan Acun Ilıcalı, ekip arkadaşlarının bu söylemleri sonrasında Yalçınkaya'nın auditon'ını tekrar tekrar izleyip mizacının böyle olduğunu fark edip ünlü şefi jüri olarak kadroya dahil olduğunu anlattı.

