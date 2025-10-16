Acun Ilıcalı, Mehmet Şef'in "Agresiflik" Sebebiyle MasterChef Jürisine Seçilmediğini İtiraf Etti
MasterChef Türkiye'nin tatlı sert jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı bilmeyeniniz yok. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı 'Gel Konuşalım' programında MasterChef için yapılan jüri görüşmelerinde Mehmet Şef'in agresif tavırları nedeniyle tercih edilmediğini itiraf etti. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın ilgiyle izlediğimiz MasterChef Türkiye hakkındaki bomba itiraf gündem yarattı.
MasterChef'e ilk başta seçilmediği ortaya çıkan Mehmet Şef'in agresif bulunduğu ve ekrana oynadığını düşündüklerini itiraf eden Acun Ilıcalı, ünlü şefi bizzat programa dahil etmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın