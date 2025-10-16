onedio
Sözcü TV'de Canlı Yayına Katılan Yılmaz Özdil, Sunucu İpek Özbey'e Sinirlendi: "Ben Sözcü Personeliyim!"

Merve Ersoy
16.10.2025 - 16:32

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İpek Özbey'in Kırmızı Beyaz programına konuk oldu. Konuştuğu sırada sözlerine itiraz edilen Yılmaz Özdil, sunucu İpek Özbey'e 'Sen ve Sözcü Televizyonu belki idrak edemediniz belki ama ben Sözcü personeliyim.' diyerek sert çıktı.

Yılmaz Özdil, yayın sırasında sunucu İpek Özbey'e sinirlendi.

Kendisine verilen söz hakkının ardından Yılmaz Özdil, 'Senin alınganlığından da bıktım. Sen ve Sözcü Televizyonu belki idrak edemedi ama ben Sözcü personeliyim.' dedi. O anlar canlı yayında yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

