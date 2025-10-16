Sözcü TV'de Canlı Yayına Katılan Yılmaz Özdil, Sunucu İpek Özbey'e Sinirlendi: "Ben Sözcü Personeliyim!"
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İpek Özbey'in Kırmızı Beyaz programına konuk oldu. Konuştuğu sırada sözlerine itiraz edilen Yılmaz Özdil, sunucu İpek Özbey'e 'Sen ve Sözcü Televizyonu belki idrak edemediniz belki ama ben Sözcü personeliyim.' diyerek sert çıktı.
Yılmaz Özdil, yayın sırasında sunucu İpek Özbey'e sinirlendi.
Buradan izleyebilirsiniz:
