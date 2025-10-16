onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İsmail Küçükkaya ile Birlikte TV100'den Çıkarılmıştı: Ebru Baki'nin Yeni Adresi Belli Oldu!

İsmail Küçükkaya ile Birlikte TV100'den Çıkarılmıştı: Ebru Baki'nin Yeni Adresi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 16:05

TV100'de Para Manşet programını sunan Ebru Baki, İsmail Küçükkaya ile birlikte TV100 kadrosundan çıkarılmıştı. 1 hafta önce işine son verilen Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Baki, geçtiğimiz hafta İsmail Küçükkaya ile birlikte TV100'den çıkarılmıştı.

Ebru Baki, geçtiğimiz hafta İsmail Küçükkaya ile birlikte TV100'den çıkarılmıştı.

Ebru Baki ile Para Manşet programını sunan Ebru Baki, TV100'den çıkarılmıştı. Ebru Baki'nin yeni adresi merak edilirken eski kanalı Halk TV'ye döndüğü açıklandı.

Ebru Baki, X hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV'ye döndüğünü açıkladı.

Ebru Baki, X hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV'ye döndüğünü açıkladı.
twitter.com

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da konuya ilişkin paylaşım yaptı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın