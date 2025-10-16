onedio
Hayatını Kaybeden Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Sevenlerini Yasa Boğdu

Hayatını Kaybeden Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Sevenlerini Yasa Boğdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 13:51

Bizimkiler, Muhteşem Yüzyıl, İkinci Bahar gibi dizilerde ve pek çok filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Memik Dede karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda 90. doğum gününü kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun vefat haberi büyük bir üzüntü yarattı. Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayan ünlü oyuncudan gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
