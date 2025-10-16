Hayatını Kaybeden Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Sevenlerini Yasa Boğdu
Bizimkiler, Muhteşem Yüzyıl, İkinci Bahar gibi dizilerde ve pek çok filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Memik Dede karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda 90. doğum gününü kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın