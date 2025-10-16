onedio
Zirveyi Rakiplerine Bırakmaya Hiç Niyeti Yok: 15 Ekim Çarşamba Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Zirveyi Rakiplerine Bırakmaya Hiç Niyeti Yok: 15 Ekim Çarşamba Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
16.10.2025 - 11:25

15 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, Sahipsizler ve MasterChef’in yeni bölümü ekranlardaydı. Gündüz kuşağında ise Esra Erol ile Müge Anlı seyircilerle buluşmuştu. Peki ya reytinglerde kim galip geldi? 

15 Ekim Çarşamba reyting sonuçları, reyting sonuçları ne oldu aramaları merakla sürerken, gelin birlikte inceleyelim...

15 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarında Eşref Rüya zirveye yerleşti!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolündeki Eşref Rüya, geçtiğimiz hafta da reytinglerde birinciydi. Anlaşılan zirveyi bırakmak gibi bi’ niyeti de yok! Tüm kategorilerde rakiplerini eledi.

Eşref Rüya’nın peşinden ise Total’de Sahipsizler yer aldı.

Sahipsizler zirveye yerleşemiyor olsa da oturmuş izleyici kitlesi olduğu net. Total’de ikinci olan dizi, diğer kategorilerde listenin ilk sıralarına yerleşemedi.

Sonuçlarda MasterChef ve Müge Anlı da dikkat çekti.

MasterChef AB grubunda ikinci sıraya yerleşti. Müge Anlı ise ABC1’de üçüncü oldu. Gelin TİAK verilerini de inceleyelim!

15 Ekim Çarşamba Total sonuçları 👇

15 Ekim Çarşamba AB sonuçları👇

15 Ekim Çarşamba ABC1 sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
