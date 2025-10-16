Zirveyi Rakiplerine Bırakmaya Hiç Niyeti Yok: 15 Ekim Çarşamba Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu!
15 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, Sahipsizler ve MasterChef’in yeni bölümü ekranlardaydı. Gündüz kuşağında ise Esra Erol ile Müge Anlı seyircilerle buluşmuştu. Peki ya reytinglerde kim galip geldi?
15 Ekim Çarşamba reyting sonuçları, reyting sonuçları ne oldu aramaları merakla sürerken, gelin birlikte inceleyelim...
15 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarında Eşref Rüya zirveye yerleşti!
Eşref Rüya’nın peşinden ise Total’de Sahipsizler yer aldı.
Sonuçlarda MasterChef ve Müge Anlı da dikkat çekti.
15 Ekim Çarşamba Total sonuçları 👇
15 Ekim Çarşamba AB sonuçları👇
15 Ekim Çarşamba ABC1 sonuçları 👇
