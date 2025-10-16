onedio
Cannes’a Gidemeyen Bora Akkaş İsyanını Instagram Hesabından Paylaştı: “Başardım Baba!”

Elif Sude Yenidoğan
16.10.2025 - 10:02

Cannes’da düzenlenen MIPCOM fuarının heyecanı son günlerin gündeminde. Dizilerimizin tanıtımı için oyuncularımız Cannes’da adeta rüzgar gibi esiyor! Şimdiyse Veliaht dizisinin yıldızı Bora Akkaş’ın Instagram paylaşımlarıyla karşınızdayız. Dizinin başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Cannes’a gitmiş olsa da Akkaş’ın gidememiş olması espritüel bir isyanı da doğurdu. Gelin detaylara geçelim!

Yılların oyuncusu Bora Akkaş şimdilerde bahsettiğimiz üzere Veliaht dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Birçok projede yer alan Bora Akkaş, oyunculuk performansıyla da tebrikleri toplayan isimlerden. Ancak Cannes söz konusu olunca genellikle başrol oyuncuların proje tanıtımına gittiğini görüyoruz.

Bu sebeple Veliaht dizisi için de Cannes’a Akın Akınözü ve Serra Arıtürk gitti.

Akkaş, arkadaşlarının başarısını paylaştıktan sonra afişte kendini görünce goygoya vurmadan da edemedi.

