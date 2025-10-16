Cannes’a Gidemeyen Bora Akkaş İsyanını Instagram Hesabından Paylaştı: “Başardım Baba!”

Cannes’da düzenlenen MIPCOM fuarının heyecanı son günlerin gündeminde. Dizilerimizin tanıtımı için oyuncularımız Cannes’da adeta rüzgar gibi esiyor! Şimdiyse Veliaht dizisinin yıldızı Bora Akkaş’ın Instagram paylaşımlarıyla karşınızdayız. Dizinin başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Cannes’a gitmiş olsa da Akkaş’ın gidememiş olması espritüel bir isyanı da doğurdu. Gelin detaylara geçelim!