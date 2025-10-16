Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy Sahnesindeki Çekim Tekniği Gözleri Karadeniz'de Denenince Goygoydan Nasibini Aldı
TV ekranlarında yayınlanan pek çok dizi reyting savaşı içerisinde kendini geliştirmeyi ve izleyiciyi etkisi altına alabilmeyi deniyor. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi hem konusu hem Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu ve hem de dizideki farklı çekim teknikleriyle izleyicisinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Dizinin bir bölümünde Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek karakteri için uygulanan çekim tekniği izleyenlerinin beğenisini toplamış ve çok beğenilmişti. Tek plan çekilen sahnelerdeki geçiş, Gözleri Karadeniz'de de denendi. Goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumunun yanı sıra çekim teknikleriyle de çok konuşuluyor.
Eşref Rüya'nın tek plan çekilen sahnelerinden ilki adeta ikonikleşmişti:
Aynı çekim tekniği Gözleri Karadeniz dizisinde Halit Özgür Sarı sahnesinde de denenince goygoycular harekete geçti:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
