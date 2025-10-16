onedio
Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy Sahnesindeki Çekim Tekniği Gözleri Karadeniz'de Denenince Goygoydan Nasibini Aldı

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy Sahnesindeki Çekim Tekniği Gözleri Karadeniz'de Denenince Goygoydan Nasibini Aldı

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 08:43

TV ekranlarında yayınlanan pek çok dizi reyting savaşı içerisinde kendini geliştirmeyi ve izleyiciyi etkisi altına alabilmeyi deniyor. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi hem konusu hem Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu ve hem de dizideki farklı çekim teknikleriyle izleyicisinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Dizinin bir bölümünde Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek karakteri için uygulanan çekim tekniği izleyenlerinin beğenisini toplamış ve çok beğenilmişti. Tek plan çekilen sahnelerdeki geçiş, Gözleri Karadeniz'de de denendi. Goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumunun yanı sıra çekim teknikleriyle de çok konuşuluyor.

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz zirvede olduğunu gördüğümüz Eşref Rüya dizisinde pek çok farklı çekim tekniği kullanılıyor. Ancak özellikle tek plan çekilen sahneler izleyicinin büyük beğenisini topluyor.

Eşref Rüya'nın tek plan çekilen sahnelerinden ilki adeta ikonikleşmişti:

Aynı çekim tekniği Gözleri Karadeniz dizisinde Halit Özgür Sarı sahnesinde de denenince goygoycular harekete geçti:

