Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy Sahnesindeki Çekim Tekniği Gözleri Karadeniz'de Denenince Goygoydan Nasibini Aldı

TV ekranlarında yayınlanan pek çok dizi reyting savaşı içerisinde kendini geliştirmeyi ve izleyiciyi etkisi altına alabilmeyi deniyor. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi hem konusu hem Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu ve hem de dizideki farklı çekim teknikleriyle izleyicisinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Dizinin bir bölümünde Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek karakteri için uygulanan çekim tekniği izleyenlerinin beğenisini toplamış ve çok beğenilmişti. Tek plan çekilen sahnelerdeki geçiş, Gözleri Karadeniz'de de denendi. Goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı.