Zafer Algöz, Bir Dizinin Reklam Arasında Final Kararı Vererek Yayından Kaldırıldığını Açıkladı!

Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi, ne yazık ki reytingler, artan maliyetler ve reklam bütçelerinin düşüklüğü sebebiyle erken final kararı almak zorunda kalıyor. Sezon başladıktan sonra çoğunlukla 4., 6, ya da 10. bölümde final yapan dizilerin haberi birer birer geliyor. Ancak bu kararın nasıl alındığı ya da oyunculara nasıl iletildiği pek bilinmiyor. Ünlü oyuncu Zafer Algöz, bir arkadaşının rol aldığı dizinin final kararının ne zaman alınıp iletildiğini anlattı.