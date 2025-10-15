onedio
Zafer Algöz, Bir Dizinin Reklam Arasında Final Kararı Vererek Yayından Kaldırıldığını Açıkladı!

Merve Ersoy
15.10.2025 - 09:35

Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi, ne yazık ki reytingler, artan maliyetler ve reklam bütçelerinin düşüklüğü sebebiyle erken final kararı almak zorunda kalıyor. Sezon başladıktan sonra çoğunlukla 4., 6, ya da 10. bölümde final yapan dizilerin haberi birer birer geliyor. Ancak bu kararın nasıl alındığı ya da oyunculara nasıl iletildiği pek bilinmiyor. Ünlü oyuncu Zafer Algöz, bir arkadaşının rol aldığı dizinin final kararının ne zaman alınıp iletildiğini anlattı.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, erken final yapan bir diziyle ilgili arkadaşının yaşadıklarını anlattı.

Yeni sezona umutla ve heyecanla başlayan pek çok dizi için kaçınılmaz son olan erken final, bazen hiç beklenmedik dizilerde karşılaştığımız bir durum. Ünlü oyuncu Zafer Algöz de bu duruma ilginç bir şekilde yakalanan arkadaşının yaşadıklarını anlattı.

Dizinin adını vermeyen Zafer Algöz, bir dizinin aylarca reklamının yapıldığını ancak reklam arasında kaldırılarak devamının bile verilmediğini anlattı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
