Gülseren Budayıcıoğlu, Hastalarının Hikayelerini Kullanmasını Eleştirenler Hakkında İlk Kez Konuştu!

Gülseren Budayıcıoğlu, Hastalarının Hikayelerini Kullanmasını Eleştirenler Hakkında İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 19:05

Uluslararası Breaking News Turkey haber sitesinden İpek Dağıstanlı’ya özel açıklamalarda bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, hayatının dönüm noktalarını, mesleğine bakışını ve insanı anlamanın zorluğunu anlattı. Hastalarının hikayelerini kullanmasına gelen eleştiriler hakkında da ilk kez konuştu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Psikiyatrist, yazar ve televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını duymayan kalmamıştır.

Psikiyatrist, yazar ve televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını duymayan kalmamıştır.

Camdaki Kız”, “Masumlar Apartmanı” ve “Kırmızı Odagibi dizilerle milyonları ekrana kilitleyen Gülseren Budayıcıoğlu, insan ruhunun en derin katmanlarına dokunan bir isim. 

Şimdilerde Kral Kaybederse dizisiyle gündemde olan psikiyatrist Budayıcıoğlu'nun hastalarının hikayelerini ekranlara taşıması kimileri tarafından eleştirilse de Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan projelerin gösterdiği başarı, yadsınamayacak bir seviyede.

Geçtiğimiz günlerde, Breaking News Turkey haber sitesinden İpek Dağıstanlı’yla samimi bir röportaj gerçekleştiren Budayıcıoğlu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde, Breaking News Turkey haber sitesinden İpek Dağıstanlı’yla samimi bir röportaj gerçekleştiren Budayıcıoğlu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Başarı yolculuğundaki dönüm noktasından bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, 

“İnsana dokunabilmek, onun kaderinde bir dönüşüme tanık olmak bana inanılmaz duygular veriyor. Boş vakit bana keyif vermez hale geldi. Sanki dünyaya bir görev için gelmişim gibi hissediyorum. Kitaplarımın bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. ‘Madalyonun İçi’yle başlayan serüvenimde asıl hedefim, toplumun psikiyatristlere bakışını değiştirmekti. Eskiden psikiyatriste gitmek utanılacak bir şeydi. Bugün insanlar bunu rahatlıkla dile getiriyorsa, bu benim en büyük gururumdur.” ifadelerini kullandı.

Hastalarının hikayesini dizilerde anlatıyor olmasına karşı gelen eleştiriler hakkında ise ilk kez konuştu.

Hastalarının hikayesini dizilerde anlatıyor olmasına karşı gelen eleştiriler hakkında ise ilk kez konuştu.

'Hiçbir hastam bana ‘hikâyemi dizide kullandınız’ demedi. Tam tersine, ‘Hocam benim hayatımı yazın’ diyenler oldu. Gizlilik benim için esastır. O güven bağı olmasa bu meslek yapılmaz.” açıklamasında bulundu.

Artık aktif olarak terapi yapmadığını ve hasta kabul etmediğini belirten Budayıcıoğlu, “Elli yıl boyunca herkesin bana ulaşmasına izin verdim. Şimdi kitaplarla, senaryolarla daha büyük kitlelere ulaşmak istiyorum. Yazmak benim yeni terapim' ifadelerini kulandı.

