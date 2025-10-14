Gülseren Budayıcıoğlu, Hastalarının Hikayelerini Kullanmasını Eleştirenler Hakkında İlk Kez Konuştu!

'Hiçbir hastam bana ‘hikâyemi dizide kullandınız’ demedi. Tam tersine, ‘Hocam benim hayatımı yazın’ diyenler oldu. Gizlilik benim için esastır. O güven bağı olmasa bu meslek yapılmaz.” açıklamasında bulundu.

Artık aktif olarak terapi yapmadığını ve hasta kabul etmediğini belirten Budayıcıoğlu, “Elli yıl boyunca herkesin bana ulaşmasına izin verdim. Şimdi kitaplarla, senaryolarla daha büyük kitlelere ulaşmak istiyorum. Yazmak benim yeni terapim' ifadelerini kulandı.