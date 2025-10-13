onedio
Bomba Aşk Haberi Patladı: Lucas Torreira Devrim Özkan'ın Yerini Başka Bir Oyuncu Güzelle Doldurmuş!

Lila Ceylan
13.10.2025 - 23:09

Tv100'den İsmail Şen, yılın bitmesine iki ay kala aşk bombasını patlattı. Galatasaray'ın aşk hayatı pek çalkantılı yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın büyük aşkı Devrim Özkan'ın yerini başka bir oyuncuyla doldurduğu ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.tv100.com/surpriz-ask-gal...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı 2025'in ilk aylarında son kez olmak üzere bitmişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti.

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti. İkinci barışmalarında bu aşk belki burdan kurtarır diye düşünmüştük ama yine olmadı. 

Bu sefer kesin olarak yollarını ayırmaya karar veren ikili, ayrılıktan bu yana birçok kez başka isimlerle anıldı. Torreira'nın da Devrim Özkan'ın da aşk hayatında hareketlenmeler olduğu konuşuluyordu fakat şimdiye dek her iki taraftan da bir aşk parıltısı görememiştik. 

Yalnızca birkaç gün önce, Devrim Özkan 1 haftada 2 kez voleybolcu Trevor Clevenot'la görüntülenmiş, bu kadarı tesadüf olamaz dedirtmişti.

Bu sefer yeni aşk haberi Torreira'dan geldi... Tv100'den İsmail Şen'in haberine göre Torreira gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

Ne tesadüftür ki Devrim Özkan aşk serüvenine sporculardan devam etmeyi seçerken Torreira da yeni bir oyuncunun yanında soluğu almış!

İsmail Şen'in özel haberine göre, Lucas Torreira ve şimdilerde Teşkilat dizisinde izlediğimiz, Aybüke Pusat'ın yerine getirilen genç oyuncu Rabia Soytürk aşk yaşıyormuş.

Rabia Soytürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. 

Buyurun buradan yakın! Ne diyelim, mutluluklar diliyoruz.

