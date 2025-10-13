Bomba Aşk Haberi Patladı: Lucas Torreira Devrim Özkan'ın Yerini Başka Bir Oyuncu Güzelle Doldurmuş!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti.

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti. İkinci barışmalarında bu aşk belki burdan kurtarır diye düşünmüştük ama yine olmadı.

Bu sefer kesin olarak yollarını ayırmaya karar veren ikili, ayrılıktan bu yana birçok kez başka isimlerle anıldı. Torreira'nın da Devrim Özkan'ın da aşk hayatında hareketlenmeler olduğu konuşuluyordu fakat şimdiye dek her iki taraftan da bir aşk parıltısı görememiştik.

Yalnızca birkaç gün önce, Devrim Özkan 1 haftada 2 kez voleybolcu Trevor Clevenot'la görüntülenmiş, bu kadarı tesadüf olamaz dedirtmişti.