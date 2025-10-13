Bomba Aşk Haberi Patladı: Lucas Torreira Devrim Özkan'ın Yerini Başka Bir Oyuncu Güzelle Doldurmuş!
Kaynak: https://www.tv100.com/surpriz-ask-gal...
Tv100'den İsmail Şen, yılın bitmesine iki ay kala aşk bombasını patlattı. Galatasaray'ın aşk hayatı pek çalkantılı yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın büyük aşkı Devrim Özkan'ın yerini başka bir oyuncuyla doldurduğu ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı 2025'in ilk aylarında son kez olmak üzere bitmişti.
Bu sefer yeni aşk haberi Torreira'dan geldi... Tv100'den İsmail Şen'in haberine göre Torreira gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
