Tekne Kazasından Sonra Toparlanamayan Ali ve Vuslat Doğan Sabancı 29 Yıllık Evliliği Tek Celsede Bitirdi!
2023'ün Ağustos ayında oldukça trajik bir tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, aşklarını kazadan sağ çıkaramadı.
29 yıllık evliliklerini bugün, tek celsede, hiçbir maddi talepte bulunmadan bitiren ikiliden ortak bir ayrılık açıklaması geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sabancı ailesinin önemli isimlerinden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğularıyla beraber 24 Ağustos 2023'te oldukça trajik bir tekne kazası geçirmişti.
Kazanın üzerinden 2 sene geçti. Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ali Sabancı ile boşandıklarını duyurdu.
