Tekne Kazasından Sonra Toparlanamayan Ali ve Vuslat Doğan Sabancı 29 Yıllık Evliliği Tek Celsede Bitirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.10.2025 - 19:58

2023'ün Ağustos ayında oldukça trajik bir tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, aşklarını kazadan sağ çıkaramadı. 

29 yıllık evliliklerini bugün, tek celsede, hiçbir maddi talepte bulunmadan bitiren ikiliden ortak bir ayrılık açıklaması geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sabancı ailesinin önemli isimlerinden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğularıyla beraber 24 Ağustos 2023'te oldukça trajik bir tekne kazası geçirmişti.

Hatırlamayanlar için kısa bir özet geçelim; Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı ve iki oğulları 2023 yılının 24 Ağustos'nda Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında oldukça ciddi bir tekne kazası geçirmişti.

Çocuklar çok şükür ki kazadan sağlıklı kurtulurken, zodyak botla kayalıklara çarpan çift ağır yaralanmıştı. Ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen çiftten Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ağır bir yüz travması geçirdiği fakat hayati tehlikesinin olmadığı söylenmişti.

Ali Sabancı'yı kazadan sonra birçok kez davetlerde ve etkinliklerde gördük fakat damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar olan Vuslat Doğan Sabancı uzun bir süre ortalarda gözükmemişti. Kulislerde ise çiftin tekne kazasını atlatamadığı ve aralarının açık olduğu konuşuluyordu.

Kazanın üzerinden 2 sene geçti. Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ali Sabancı ile boşandıklarını duyurdu.

Oldukça duygusal bir açıklamada bulunan Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini bugün bitirdiklerini söyledi. Kaza süreci ve sonrası hakkında verdiği detaylar ise dikkat çekiciydi. 

Çiftin ortak açıklamaları şu şekilde; 

Biz Ayrıldık.  

29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.  

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.  

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.  

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var: 

Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. 

İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. 

Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.  

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı

Lila Ceylan
Magazin Editörü
