Cannes'da Boy Gösteren Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Nefes Kesen Uyumu Akılları Başlarından Aldı!
Eşref Rüya dizisindeki partnerlikleriyle her yeni bölümde ağızları bir kez daha açık bırakmayı başaran Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, dizinin tanıtımı için soluğu Cannes'da aldı.
İkilinin baş döndüren uyumu, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan Kanal D dizisi Eşref Rüya, iki sezondur fırtınalar estiriyor.
Çekimlere hız kesmeden devam eden Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, geçtiğimiz saatlerde adeta bir şova imza attı!
Buyurun, önce poz verirken bile buram buram karizma kokan ikiliye bir göz atalım.
