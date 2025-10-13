onedio
Cannes'da Boy Gösteren Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Nefes Kesen Uyumu Akılları Başlarından Aldı!

Cannes'da Boy Gösteren Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Nefes Kesen Uyumu Akılları Başlarından Aldı!

13.10.2025 - 18:29

Eşref Rüya dizisindeki partnerlikleriyle her yeni bölümde ağızları bir kez daha açık bırakmayı başaran Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, dizinin tanıtımı için soluğu Cannes'da aldı. 

İkilinin baş döndüren uyumu, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan Kanal D dizisi Eşref Rüya, iki sezondur fırtınalar estiriyor.

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek'in soluksuz ilerleyen hikayesi, karakteri, duruşu ayrı, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in inanılmaz uyumu ayrı gündeme oturuyor. Dizi, reytinglerde zirveleri korumaya devam ederken, milyonlarca kullanıcı bu efsane iki ismi bir arada görmenin zevkini yaşıyor!

Çekimlere hız kesmeden devam eden Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, geçtiğimiz saatlerde adeta bir şova imza attı!

Başrollerini paylaştıkları Eşref Rüya dizisinin tanıtımı için Cannes'da yapılan Mipcom Fuarı'na giden Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, fotoğraf çekimleri sırasında görüntülendi. 

Ayrıca birkaç fotoğrafları da hazır, taze çıktı! İkilinin nefes kesen güzelliği sosyal medyayı ayağa kaldırdı tabi... Dizideki araba Fıstık'ın da Cannes'a getirildiği detayı gözlerden kaçmadı!

Buyurun, önce poz verirken bile buram buram karizma kokan ikiliye bir göz atalım.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
