Elbise Kadıköy Pasajından mı? Kınaya Giden Nazlı Sabancı'nın Gelinmiş Gibi Kırmızı Giymesi Göze Fena Battı!

Lila Ceylan
12.10.2025 - 21:45

Geçtiğimiz günlerde kaynanasıyla kendini çeken Rus kullanıcıyı paylaşıp kendini rezil eden Nazlı Sabancı, bu sefer de kına gecesinde tercih ettiği kombinle göze battı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cemiyetin en popüler gelini, Arzu Sabancı'nın sonradan pek kıymetlisi olan Nazlı Sabancı'yı tanımayanınız yoktur herhalde.

2021 yılında Arzu Sabancı'nın ilk göz ağrısı Hacı Sabancı'yla evlenen Nazlı Kayı Sabancı'nın aileye girmeden önce Arzu Sabancı'nın yazılı olmayan fakat herkes tarafından bilinen prensip ve kurallarına uygun hale geldiği veya getirildiği süreci izlemiştik. 

Üniversitesini bitiren, ardından yüksek lisans yapan, bu sırada da sosyete etkinliklerine düzenli olarak katılan Nazlı Sabancı, bir anda cemiyetin en gözde gelinlerinden biri haline geldi. Magazin gündeminden de hiç düşmedi. 

Kombinleri, kaynanasına düşkünlüğü, aile etkinlikleri, süsleri püsleri derken Nazlı Sabancı'yı en son yol açtığı rezillikle konuşmuştuk. Bir davette kaynanasıyla poz verirken onları çeken Rus kullanıcının hikayesini paylaşan Nazlı Sabancı, Arzu hanım ve kendisine 'Aile dağıtan kadınlar' dediğini anlamamıştı. Rus kullanıcının ne dediği ortaya çıktığında ise hikayeyi anında silmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nazlı Sabancı, bugün de yine enteresan bir konuyla gündemimize oturdu.

Dün gece bir kına gecesine katılan Nazlı Sabancı, gelinle çektirdiği fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Kına gecesine davetliyseniz, kırmızı bir şey giyilerek gidilmez, bu bir kuraldır. Gelin, kırmızı giyer. Geriye kalan herkes de geriye kalan renklerden birini seçer. Beyaz bile kabul görebilir ama kırmızı görmez...

Gelinmişçesine kına gecesinde kırmızı tercih eden Nazlı Sabancı da göze battı haliyle. Tüm gözleri yeniden üzerine çekmeyi ve bir haftada iki tatsız meseleye imza atmayı da başardı!

