Elbise Kadıköy Pasajından mı? Kınaya Giden Nazlı Sabancı'nın Gelinmiş Gibi Kırmızı Giymesi Göze Fena Battı!

2021 yılında Arzu Sabancı'nın ilk göz ağrısı Hacı Sabancı'yla evlenen Nazlı Kayı Sabancı'nın aileye girmeden önce Arzu Sabancı'nın yazılı olmayan fakat herkes tarafından bilinen prensip ve kurallarına uygun hale geldiği veya getirildiği süreci izlemiştik.

Üniversitesini bitiren, ardından yüksek lisans yapan, bu sırada da sosyete etkinliklerine düzenli olarak katılan Nazlı Sabancı, bir anda cemiyetin en gözde gelinlerinden biri haline geldi. Magazin gündeminden de hiç düşmedi.

Kombinleri, kaynanasına düşkünlüğü, aile etkinlikleri, süsleri püsleri derken Nazlı Sabancı'yı en son yol açtığı rezillikle konuşmuştuk. Bir davette kaynanasıyla poz verirken onları çeken Rus kullanıcının hikayesini paylaşan Nazlı Sabancı, Arzu hanım ve kendisine 'Aile dağıtan kadınlar' dediğini anlamamıştı. Rus kullanıcının ne dediği ortaya çıktığında ise hikayeyi anında silmişti.