Bükreş Moda Haftası'nda Salınan Melis Sezen'in Ultra Egolu Yürüyüşü Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.10.2025 - 19:15

En son Deha dizisinde izlediğimiz Melis Sezen, Bükreş Moda Haftası'nda boy gösterdi. Melis Sezen'in podyumda yürür gibi salındığı anlar dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza sapsarı saçları ve Sadakatsiz dizisindeki rolüyle giren Melis Sezen, son zamanların en popüler isimlerinden biri oldu.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırırken gösterdiği performansla 2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü alan Melis Sezen 'Tutuyorum çünkü elimde şu an' çıkışıyla büyük patlamıştı, hatırlarsınız.

O anın heyecanıyla saçmalayışı bir yandan alay konusu olurken bir yandan da pek sempatik bulunmuştu. 

Sadakatsiz'den sonra ışığını hiç söndürmeyen Melis Sezen, attığı her adımla gündeme oturmayı başardı. Doğaçlama, enteresan dans koreografileriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Melis Sezen'i en son Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri olarak izlemiştik. Yaklaşık bir ay önce de Netflix'te yayınlanacak yeni bir dizi için anlaşma sağladığı öğrenilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Melis Sezen, birçok ünlümüz gibi bu sene moda haftasında boy gösteren isimlerden oldu.

Moda haftası için Bükreş'i tercih eden Melis Sezen, paylaşımlarıyla kısa sürede gündeme oturdu. Özellikle de bir video düştü ki; Melis Sezen'in kameralara poz verirken salınarak, müthiş bir egoyla yürüdüğü anlar sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 😂

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
