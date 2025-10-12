Bükreş Moda Haftası'nda Salınan Melis Sezen'in Ultra Egolu Yürüyüşü Dillere Fena Düştü!
En son Deha dizisinde izlediğimiz Melis Sezen, Bükreş Moda Haftası'nda boy gösterdi. Melis Sezen'in podyumda yürür gibi salındığı anlar dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza sapsarı saçları ve Sadakatsiz dizisindeki rolüyle giren Melis Sezen, son zamanların en popüler isimlerinden biri oldu.
Melis Sezen, birçok ünlümüz gibi bu sene moda haftasında boy gösteren isimlerden oldu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 😂
