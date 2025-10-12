Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi'nin Börü'sü Barış Baktaş, Oğluna Koyduğu İlginç İsimle Dikkat Çekti!
Günlük dizi olarak yayın hayatına giren Kan Çiçekleri ile ünlenen, bir süredir de Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi dizisinde Börü karakterini canlandıran oyuncu Barış Baktaş, baba oldu!
Oğluyla ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Barış Baktaş ve eşinin oğullarına verdiği isim dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yağmur Yüksel'le birlikte rol aldığı Kan Çiçekleri adlı günlük diziyle hayatımıza giren Barış Baktaş'a denk gelmişsinizdir.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise verdiği müjdeli haber!
Asıl dikkat çeken detay ise Baktaş çiftinin oğulları için seçtiği isim oldu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
nasıl hiç duymadık aa, öğrencim vardı bu isimde ve doğu illerimizde gayet olan bir isim..
morgoth da vaftiz babası heralde.