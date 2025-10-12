onedio
Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi'nin Börü'sü Barış Baktaş, Oğluna Koyduğu İlginç İsimle Dikkat Çekti!

Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi'nin Börü'sü Barış Baktaş, Oğluna Koyduğu İlginç İsimle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.10.2025 - 17:34

Günlük dizi olarak yayın hayatına giren Kan Çiçekleri ile ünlenen, bir süredir de Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi dizisinde Börü karakterini canlandıran oyuncu Barış Baktaş, baba oldu!

Oğluyla ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Barış Baktaş ve eşinin oğullarına verdiği isim dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yağmur Yüksel'le birlikte rol aldığı Kan Çiçekleri adlı günlük diziyle hayatımıza giren Barış Baktaş'a denk gelmişsinizdir.

Bu sezon Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi'de rol alan Baktaş, dizide Börü karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda 2022 yılında yayın hayatına başlayan günlük dizi Esaret'e de devam ediyor.

Kudüs Fatihi: Seyahaddin Eyyubi'yle beraber koca bir hayran kitlesi edinen Barış Baktaş, son zamanların ilgi çeken, yeni parlayan isimleri arasında yer alıyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise verdiği müjdeli haber!

Barış Baktaş, 2021 yılında Gülsüm Baktaş'la evlenmiş, birkaç ay önce de baba olacağının haberini vermişti. 

Geçtiğimiz saatlerde baba olan Baktaş, eşiyle beraber doğumdan sonra çekilmiş pozunu paylaştı.

Asıl dikkat çeken detay ise Baktaş çiftinin oğulları için seçtiği isim oldu.

Birçok yeni isme şahitlik ettiğimiz şu günlerde, Barış Baktaş ve Gülsüm Baktaş, oğullarına Adar Doruk adını verdiklerini duyurdu. 

'Adar ne demek?' dediğinizi duyar gibiyiz... Kürtçe'de dar ağaç anlamına gelen Adar ismi, Türkçe'de de 'Erginlik, olgunluk' ve 'süre, zaman' anlamına geliyor. 

Hoş geldin Adar Doruk Baktaş. Ailenle, sağlıklı, musmutlu bir ömrün olsun!

belladonna

nasıl hiç duymadık aa, öğrencim vardı bu isimde ve doğu illerimizde gayet olan bir isim..

GardıropFuat

morgoth da vaftiz babası heralde.