Son Halini Paylaştı: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Bu Sefer de Poposunu Yaptırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.10.2025 - 17:02

Cinsiyet geçiş sürecini birkaç ay önce tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, bu sefer de popo estetiği yaptırdı. Ameliyattan sonraki süreçte sevgilisi Batu'nun elleriyle beslediği Mika Raun, son halini paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza yıllar önce YouTube'da çektiği videolarla giren Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecini anbean paylaşmasıyla sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi.

Kısa sürede milyonlara hitap etmeye başlayan Mika Raun Can'ın TikTok'ta 1 milyon, Instagram'da ise 2 milyon takipçisi bulunuyor. 

Dilan Polat, Mükremin Gezgin, Özlem Öz gibi gününün her anını paylaşan Mika Raun, yaptırdığı estetikleri de hiç çekinmeden tüm gerçekliğiyle paylaşıyor.

Bir süredir ismini sonradan açıkladığı, yüzünü de sonradan gösterdiği biricik sevgilisi Batu'yla konuşulan Mika Raun, erkek arkadaşına "Kocam" diye hitap ediyor.

Sevgilisiyle ilgili yaptığı tuhaf ve enteresan açıklamalarla sık sık gündem olan Mika Raun, en son sevgilisinin kendisine aldığı 5555 gülle dikkat çekmişti. 

Birkaç gün önce de yeni bir ameliyat olduğunu duyurmuş, ne ameliyatı olduğunu söylememişti. Batu ise Mika Raun'u ameliyat sonrası elleriyle beslemişti.

Birkaç gün önce paylaştığı videoda ne estetiği yaptırdığını nihayet gösterdi. Popo estetiğini gösteren Mika Raun, son haliyle ağızları açık bıraktı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
