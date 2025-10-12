Son Halini Paylaştı: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Bu Sefer de Poposunu Yaptırdı!

Sevgilisiyle ilgili yaptığı tuhaf ve enteresan açıklamalarla sık sık gündem olan Mika Raun, en son sevgilisinin kendisine aldığı 5555 gülle dikkat çekmişti.

Birkaç gün önce de yeni bir ameliyat olduğunu duyurmuş, ne ameliyatı olduğunu söylememişti. Batu ise Mika Raun'u ameliyat sonrası elleriyle beslemişti.