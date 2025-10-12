Son Halini Paylaştı: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Bu Sefer de Poposunu Yaptırdı!
Cinsiyet geçiş sürecini birkaç ay önce tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, bu sefer de popo estetiği yaptırdı. Ameliyattan sonraki süreçte sevgilisi Batu'nun elleriyle beslediği Mika Raun, son halini paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza yıllar önce YouTube'da çektiği videolarla giren Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecini anbean paylaşmasıyla sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi.
Bir süredir ismini sonradan açıkladığı, yüzünü de sonradan gösterdiği biricik sevgilisi Batu'yla konuşulan Mika Raun, erkek arkadaşına "Kocam" diye hitap ediyor.
Birkaç gün önce paylaştığı videoda ne estetiği yaptırdığını nihayet gösterdi. Popo estetiğini gösteren Mika Raun, son haliyle ağızları açık bıraktı!
