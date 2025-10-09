Milyonlardan Vazgeçti: Enes Batur YouTube Hesabını Gözünü Kırpmadan Kapattı!
Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrendiği günden beri yaptığı yersiz ve hadsiz paylaşımlarıyla gündeme oturan Enes Batur, YouTube hesabını kapattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damga vuran, Türkiye'de de YouTube dönemine öncülük eden Enes Batur, yıllar sonra eski sevgilisinin evleneceğini öğrendiğinde yeniden ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda şok bir gelişme yaşandı.
Milyonlarca ergen gerizekalıdan zamanında abudik kubidik videolar yapa yapa alacağını aldı. Artık ihtiyacı kalmadığındandır
paraya doymuştur hayatı boyunca çalışmaya gerek duymayacak kadar para kazanmıştır
daly.rak