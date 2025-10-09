onedio
Milyonlardan Vazgeçti: Enes Batur YouTube Hesabını Gözünü Kırpmadan Kapattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 15:41

Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrendiği günden beri yaptığı yersiz ve hadsiz paylaşımlarıyla gündeme oturan Enes Batur, YouTube hesabını kapattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damga vuran, Türkiye'de de YouTube dönemine öncülük eden Enes Batur, yıllar sonra eski sevgilisinin evleneceğini öğrendiğinde yeniden ortaya çıkmıştı.

Çok uzun süredir video paylaşmayan, sosyal medya hesabında da yalnızca anime fotoğrafları paylaşan Enes Batur, hayatımıza girdiği ilk dönemden tanıdığımız eski kız arkadaşı Başak Karahan'ın evlilik teklifi aldığını duyurduğu paylaşımı görünce kontrolden çıkmıştı. 

Karahan'ın düğüne hazırlık aşamasından düğün gününe kadar peşini bırakmayan ve tuhaf paylaşımlarda bulunan Enes Batur'un hareketleri oldukça rahatsız edici bulunmuş, 'yardım alması' gerektiğine kanaat getirilmişti. 

Son hamlesi düğün gününde yanlarında tekerlekli sandalyeli bir adam olan gelin damat fotoğrafı paylaşmak olmuştu. Ayrıca YouTube kanalında da birtakım düzenlemelere gitmiş, Başak Karahan'ın içinde yer almadığı tüm videoları kaldırarak yalnızca eski sevgilisiyle beraber olduğu videoları hesabında bırakmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda şok bir gelişme yaşandı.

Enes Batur'un 16 milyon aboneli YouTube hesabını gözünü bile kırpmadan sildiği ortaya çıktı!

Milyonlardan şak diye vazgeçen Enes Batur, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir sonraki adımı merakla beklenirken, sosyal medya kullanıcıları durumun giderek daha endişe verici bir hal aldığını öne sürdü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Milyonlarca ergen gerizekalıdan zamanında abudik kubidik videolar yapa yapa alacağını aldı. Artık ihtiyacı kalmadığındandır

keditopu

paraya doymuştur hayatı boyunca çalışmaya gerek duymayacak kadar para kazanmıştır

.

daly.rak