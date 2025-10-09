onedio
Arzu Sabancı'yla Nazlı Sabancı'yı Çeken Rus Kadının Ne Dediği Ortaya Çıkınca Kaynana Gelin Rezil Oldu!

Arzu Sabancı'yla Nazlı Sabancı'yı Çeken Rus Kadının Ne Dediği Ortaya Çıkınca Kaynana Gelin Rezil Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 13:37

Cemiyetin en popüler gelin kaynanası bilmeden büyük bir rezilliğe imza attı! Bir davete katılan Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı, poz verirken kendilerini çeken Rus kullanıcıyı kendi hesaplarında paylaştılar. 

Rus kullanıcının Sabancılar hakkında ne dediği @nurmagazins sayesinde ortaya çıktığında ise rezil oldular! Paylaşımı hesabından anında silen Nazlı Sabancı, dile düşmekten kurtulamadı.  Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Birbirlerini ilk görüşte sevmediler belki ama zaman içerisinde sosyetenin en popüler, en gözde gelin kaynanalarından biri olmayı başardılar!

Birbirlerini ilk görüşte sevmediler belki ama zaman içerisinde sosyetenin en popüler, en gözde gelin kaynanalarından biri olmayı başardılar!

Elbette Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'dan bahsediyoruz. Arzu Sabancı'nın ilk göz ağrısı Hacı Sabancı, Arzu Sabancı'nın kabul etmediği birkaç aşk yaşadıktan sonra Nazlı Sabancı'yla ilişki yaşamaya başlamıştı. 

O dönem henüz üniversitesini bitirmemiş olan Nazlı, aileye 'Asla olmaz' dedirten adaylardan değildi. Bursa sosyetesinin tanınan ismi Güneş Kayı'nın kızı olan Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'nın kaynana direktifleriyle aileye kısa süre içerisinde girmişti. Üniversitesini bitirmiş, yüksek lisansını yapmış, tüm sosyetik davetlerde de boy göstermeye başladı haliyle. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında önce kendi aralarında, sonra da görkemli bir düğünle evlendi. 

2023 yılında da kaynana Arzu'nun adını verdikleri, Arzu Alara isimli bir kızları oldu! Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın arasının şimdilerde nasıl olduğunu siz hayal edin... Kızına kaynanasının adını veren Nazlı, adeta örnek gelin profili sergiliyor. Arzu Sabancı'yı sürekli pamuklara sarması bir yana yanından da ayrılmıyor!

Geçtiğimiz saatlerde de bir etkinlikte yan yana, kol kolaydı gelin kaynana!

Geçtiğimiz saatlerde de bir etkinlikte yan yana, kol kolaydı gelin kaynana!

Bir kozmetik markasının özel gecesinde beraber boy gösteren Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı, geceden birçok paylaşımda bulundu. 

Nazlı Sabancı'nın paylaştığı bir hikaye ise resmen başına dert oldu. Kaynanasıyla poz verirken kendisini çeken Rus bir kullanıcının ne dediğini hiç tartmadan kendi hikayesinde paylaşan Nazlı Sabancı, hem kendisini hem de kaynanasını istemeden de olsa rezil etti!

Rusça bilen @nurmagazins sağ olsun, Rus kadının "Bu güzellikleri tanıyorsunuz değil mi? Aile dağıtan anne-gelin! Geldiler ve gittiler" dediği ortaya çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
