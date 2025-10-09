Arzu Sabancı'yla Nazlı Sabancı'yı Çeken Rus Kadının Ne Dediği Ortaya Çıkınca Kaynana Gelin Rezil Oldu!

Elbette Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'dan bahsediyoruz. Arzu Sabancı'nın ilk göz ağrısı Hacı Sabancı, Arzu Sabancı'nın kabul etmediği birkaç aşk yaşadıktan sonra Nazlı Sabancı'yla ilişki yaşamaya başlamıştı.

O dönem henüz üniversitesini bitirmemiş olan Nazlı, aileye 'Asla olmaz' dedirten adaylardan değildi. Bursa sosyetesinin tanınan ismi Güneş Kayı'nın kızı olan Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'nın kaynana direktifleriyle aileye kısa süre içerisinde girmişti. Üniversitesini bitirmiş, yüksek lisansını yapmış, tüm sosyetik davetlerde de boy göstermeye başladı haliyle. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında önce kendi aralarında, sonra da görkemli bir düğünle evlendi.

2023 yılında da kaynana Arzu'nun adını verdikleri, Arzu Alara isimli bir kızları oldu! Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın arasının şimdilerde nasıl olduğunu siz hayal edin... Kızına kaynanasının adını veren Nazlı, adeta örnek gelin profili sergiliyor. Arzu Sabancı'yı sürekli pamuklara sarması bir yana yanından da ayrılmıyor!