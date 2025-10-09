Arzu Sabancı'yla Nazlı Sabancı'yı Çeken Rus Kadının Ne Dediği Ortaya Çıkınca Kaynana Gelin Rezil Oldu!
Cemiyetin en popüler gelin kaynanası bilmeden büyük bir rezilliğe imza attı! Bir davete katılan Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı, poz verirken kendilerini çeken Rus kullanıcıyı kendi hesaplarında paylaştılar.
Rus kullanıcının Sabancılar hakkında ne dediği @nurmagazins sayesinde ortaya çıktığında ise rezil oldular! Paylaşımı hesabından anında silen Nazlı Sabancı, dile düşmekten kurtulamadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Birbirlerini ilk görüşte sevmediler belki ama zaman içerisinde sosyetenin en popüler, en gözde gelin kaynanalarından biri olmayı başardılar!
Geçtiğimiz saatlerde de bir etkinlikte yan yana, kol kolaydı gelin kaynana!
Rusça bilen @nurmagazins sağ olsun, Rus kadının "Bu güzellikleri tanıyorsunuz değil mi? Aile dağıtan anne-gelin! Geldiler ve gittiler" dediği ortaya çıktı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
