Uyuşturucu Operasyonunda Numune Vermeye Giderken En Önde Oturan Mert Yazıcıoğlu'na Yorum Yağdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 11:02

'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla idrar, kan ve saç örneği veren 19 ünlü arasında bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun numune vermek için yola çıktığı sırada otobüsün en önünde oturduğu anlara yorum yağdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim sabahında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray'dan ulaşılabilen tüm isimler, sabahın ilk ışıklarında evlerinden alınarak Jandarma İl Komutanlığı'na getirildi. 

İdrar, kan ve saç örneği numunesi örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlüler, gündemin göbeğine oturdu. Numunelerini verdikten sonra tekrar komutanlığa dönen 19 isim serbest bırakılmıştı.

19 ismin hepsi konuşuldu, hepsinin attığı her adım yakından takip edildi ama dün en çok konuşulan isim açık ara farkla Mert Yazıcıoğlu'ydu.

Geçtiğimiz sezonlarda Kızıl Goncalar dizisindeki 'Cüneyd' rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Mert Yazıcıoğlu, kısa süre içerisinde koca bir kitle edinmişti. Şimdilerde Kuruluş Orhan dizisinde Orhan'ı canlandırması heyecanla beklenen Mert Yazıcıoğlu'nun ifade ve numune veren ünlüler arasında olması hayranlarında büyük şaşkınlık yaratmıştı. 

Yazıcıoğlu'nun operasyondan yansıyan görüntüleri X'te neredeyse tüm gün konuşuldu. Bir kullanıcının yaptığı edit ise Yazıcıoğlu'nun 'kendinden emin' hallerine dikkat çekilmesine vesile oldu!

Buyurun, önce numune vermeye giderken otobüste en önde oturan Mert Yazıcıoğlu'nu görelim.

Sonra da "Buna da edit yapmazsınız artık" düşüncesi baki olsa da kendini tutamayan hayranlar neler demiş ona bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
