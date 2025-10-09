Uyuşturucu Operasyonunda Numune Vermeye Giderken En Önde Oturan Mert Yazıcıoğlu'na Yorum Yağdı
'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla idrar, kan ve saç örneği veren 19 ünlü arasında bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun numune vermek için yola çıktığı sırada otobüsün en önünde oturduğu anlara yorum yağdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
8 Ekim sabahında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
19 ismin hepsi konuşuldu, hepsinin attığı her adım yakından takip edildi ama dün en çok konuşulan isim açık ara farkla Mert Yazıcıoğlu'ydu.
Buyurun, önce numune vermeye giderken otobüste en önde oturan Mert Yazıcıoğlu'nu görelim.
Sonra da "Buna da edit yapmazsınız artık" düşüncesi baki olsa da kendini tutamayan hayranlar neler demiş ona bakalım!
