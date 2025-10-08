Sesi Titredi: Uyuşturucu Operasyonunun Ardından Soluğu Ankara'da Sahnede Alan Hadise'den İlk Açıklama!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah saatlerinde 19 ünlü isme "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahneye biraz gecikmeli çıkmak zorunda kalan Hadise, bugün yaşadıklarını tek tek anlattı. Soluğu sahnede alan Hadise'nin konuşma boyunca sesi titredi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın