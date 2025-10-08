onedio
Sesi Titredi: Uyuşturucu Operasyonunun Ardından Soluğu Ankara'da Sahnede Alan Hadise'den İlk Açıklama!

08.10.2025 - 23:16

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda kan, idrar ve saç örneği numunesi vermek zorunda kalan 19 ünlüden biri olan Hadise, akşamki konserini iptal etmediğini duyurmuştu. 

Serbest bırakıldığı gibi soluğu Ankara'da, sahneden alan Hadise, bugün yaşananları tek tek anlattı!

Sabah saatlerinde 19 ünlü isme "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti.

8 Ekim'in ilk saatlerine damgasını vuran uyuşturucu operasyonunda, kan, idrar ve saç örneği numunesini alınan ünlüler arasında şarkıcı Hadise de vardı. 

Sabahtan bu yana, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, HadiseAçıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger, Ziynet Sali ve Ceren Moray ile beraber zor bir süreç geçiren Hadise, geçtiğimiz saatlerde serbest bırakılmıştı. 

Yaşananlara rağmen bu akşamki Ankara konserini iptal etmediği de resmi olarak duyurulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sahneye biraz gecikmeli çıkmak zorunda kalan Hadise, bugün yaşadıklarını tek tek anlattı. Soluğu sahnede alan Hadise'nin konuşma boyunca sesi titredi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
