Annesinin Ölüm Yıl Dönümünde Uyuşturucu Operasyonuna Alınan Dilan Polat'tan İlk Açıklama!
8 Ekim sabahında 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na alınan 19 ünlü isimden biri olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan ilk açıklama geldi!
Sabah saatlerinde "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilenler arasında Dilan ve Engin Polat da vardı.
Takip edenlerin bileceği üzere bugün Dilan Polat'ın babası tarafından hayattan koparılan annesinin ölüm yıl dönümüydü.
Ardından ilk açıklamasını yaptı.
