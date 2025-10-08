onedio
Annesinin Ölüm Yıl Dönümünde Uyuşturucu Operasyonuna Alınan Dilan Polat'tan İlk Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 21:01

8 Ekim sabahında 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na alınan 19 ünlü isimden biri olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan ilk açıklama geldi!

Sabah saatlerinde "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilenler arasında Dilan ve Engin Polat da vardı.

Tutuklanma süreçleri, kara para aklama davalarıyla gündemden düşmeyen Polat ikilisi, 1 yılı aşkın süre cezaevinde kalmış, tahliye olduktan sonra sosyal medyada şan ve şöhretlerini sürdürmeye devam etmişti. 

Hayatının her anını aynı eskisi gibi paylaşan Dilan Polat ve Engin Polat, bu sabahın ilk ışıklarında evlerinden alınarak Jandarma İl Komutanlığı'na götürüldü. 

İçlerinde Polat çiftinin de olduğu 19 ünlü isim; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge ÖZPİRİNÇCİ, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray, idrar, kan ve saç örneği numunesi vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. 

Az önce ise hepsi serbest bırakıldı.

Kaçıranlar için bugün yaşananlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Takip edenlerin bileceği üzere bugün Dilan Polat'ın babası tarafından hayattan koparılan annesinin ölüm yıl dönümüydü.

Dün akşam saatlerine kadar paylaştığı hikayelerde annesi için bir dua düzenleyeceğini belirten ve evde hazırlık yapan Dilan Polat, serbest kaldıktan sonra ilk iş telefonuna koştu. 

Adli Tıp Kurumu'nun önünden 'Adaletin Bu Mu Dünya?' şarkısıyla hikaye paylaşan Dilan Polat, sonraki hikayelerinde annesine seslendi. 'Çok üzgünüm anne. Çok kırgınım' dedi.

Ardından ilk açıklamasını yaptı.

'Binlerce mesaj Allah sizden razı olsun yüzlerce insan bugün dua etmiş. Sizi çok seviyorum. Kalbim kırık. Zor çok zor hayata ben tutunmaya çalıştıkça olmuyor daha da zorlaşıyor. Şimdilik hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim.' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
